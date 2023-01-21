Başkan Erdoğan'dan BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni kapsamında Bursa'ya geldi.



Erdoğan açılış töreninin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne geçti.



Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun.

Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Diğer şehirlerimiz gibi Bursaya'da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.



Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü idrak edeceğiz. 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin inşallah ikinci asrına merhaba diyeceğiz. BM üyesi 193 devletin çoğunun geçmişini 50-60 yılını zor bulduğu denklemde 100 elbette bir devlet için önemlidir. Sadece bu vasfıyla bile cumhuriyetimiz dünyada farklı konuma sahiptir. Türkiye tarihi bir asra hapsedilemeyecek kadar köklü maziye, derin hafızaya, zengin müktesebata sahip bir devlettir.





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