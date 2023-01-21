Bursa'daki yatırım günü: Açılışları Başkan Erdoğan yaptı! Hızlı tren müjdesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" temasıyla gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında bugün Bursa'da.
Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.
MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK
Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.
Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Maşallah.
Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.
Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.
Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin açılışını yapıyoruz.
KURAKLIĞIN ÇARESİ BARAJ BARAJ
Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.
Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.
20 YILDA 80 MİLYARLIK YATIRIM
Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
14 milyar lira tutarında yapılacak yatırımın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya ikinci üniversiteyi kurduk. Gençlik ve Spor'da 43 bin kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. 72 adet spor tesisi kurduk. Bursa'ya sosyal yardımlarda 7,2 milyartutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanelerimizin de yer aldığı 3764 yataklı 23 hastane yaptık. 3 sağlık tesisimizin yapımı da devame diyor. 25 bin 679 konut projesini de şehrimizde hayata geçirdik. İlk Evim kapsamında 8650 konut daha inşa edeceğiz. Yıldırım'da da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 birimin dönüşümünü gerçekleştirdik.
Gökdere Meydanı'ndaki toplu açılıştan sonra Erdoğan, öğrenci ve sanayicilerle bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden açılış törenine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazmaya hazır!" ifadeleriyle Bursa'ya özel bir video paylaştı.
Başkan Erdoğan'ı teşkilatlar olarak karşılamaya hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: