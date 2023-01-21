Bursa'daki yatırım günü: Açılışları Başkan Erdoğan yaptı! Hızlı tren müjdesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" temasıyla gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında bugün Bursa'da.

Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK

Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.

Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Maşallah.

Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.

Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.