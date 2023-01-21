Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2023 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2023 15:31
    ABONE OL

    Bursa'daki yatırım günü: Açılışları Başkan Erdoğan yaptı! Hızlı tren müjdesi...

    Başkan Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bursa'ya son 20 yılda 80 milyarlık yatırım yapıldığını belirtirken bir de hızlı tren müjdesi verdi. Bursa'nın Türkiye Yüzyılına hazır olduğunu belirten Erdoğan seçimleri işaret ederek, "Sandıkları gümbür gümbür patlatacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" temasıyla gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında bugün Bursa'da.

    Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

    MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK
    Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserleere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.

    Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim .Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Maşallah.

    Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.

    Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.

    Bursa'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!

    Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin açılışını yapıyoruz.

    KURAKLIĞIN ÇARESİ BARAJ BARAJ
    Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj... Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

    Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.

    20 YILDA 80 MİLYARLIK YATIRIM
    Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

    14 milyar lira tutarında yapılacak yatırımın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya ikinci üniversiteyi kurduk. Gençlik ve Spor'da 43 bin kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. 72 adet spor tesisi kurduk. Bursa'ya sosyal yardımlarda 7,2 milyartutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanelerimizin de yer aldığı 3764 yataklı 23 hastane yaptık. 3 sağlık tesisimizin yapımı da devame diyor. 25 bin 679 konut projesini de şehrimizde hayata geçirdik. İlk Evim kapsamında 8650 konut daha inşa edeceğiz. Yıldırım'da da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 birimin dönüşümünü gerçekleştirdik.

    Gökdere Meydanı'ndaki toplu açılıştan sonra Erdoğan, öğrenci ve sanayicilerle bir araya gelecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden açılış törenine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Erdoğan, "Bursa Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazmaya hazır!" ifadeleriyle Bursa'ya özel bir video paylaştı.

    Başkan Erdoğan'ı teşkilatlar olarak karşılamaya hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız vatandaşlarla bir araya gelecek. Coşkulu bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın derdindeyiz. Uzun bir süreden beri, Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelememişlerdi. Bu ziyaretle birlikte resmi kurumların ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 6 milyar civarında resmi kurumların, 15 milyar civarında da özel sektörün yapmış olduğu yatırımların açılışları gerçekleşecek. Bunlar Bursa'nın sanayisine ve istihdamına katkıları olması sebebiyle bizler için önemli. Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye yüzyılı' diyerek bir proje başlatmıştı. Bursa'nın da mottosu, 'Başarının yüzyılı' oldu. Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılışlarla, başarının yüzyılı noktasında Türkiye'ye bu konudaki bizim 'Türkiye yüzyılı' başlangıcımız olacak"

        Başkan Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında, istihdamında, önümüzdeki süreçleri yürütmesi noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirten Gürkan, "Bu mitingimizle cumhurbaşkanımızın yanında olarak yapmış olduğu hizmetlere takdirimizi göstermek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanına bekliyoruz. O gün, metro seferleri saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bunların müracaatlarını yapıp ödemelerini de gerçekleştirdik. Ayrıca mahallelerimizden metroya ulaşılması için ring araçlarımız da olacak. Bütün sokaklarımızda bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İsteyen herkes metro ile ücretsiz bir şekilde Gökdere Meydanına gelebilir. Coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanımızı karşılamaya bekliyorum" diye konuştu.

        "ÖĞRENCİ VE SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELECEK"
        Gökdere Meydanı'ndaki açılış töreninden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci ve sanayicilerle bir araya geleceğini belirten Gürkan, "Diğer illerde yaptığı gibi, mitingden sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Özellikle 'ilk oyum Erdoğan'a mottosuyla yapmış olacağımız bir çalışmadır. Bunun ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olacağı 'Ekonomiye Değer Katanlar' ödül töreninde 2 yıl içerisinde Türkiye'nin istihdamına ve cari bütçesine katkı verenlerin ödül takdimini gerçekleştirecek" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masaya adaylık kavgasına bir darbe de Haymana’dan!
        Haberler Güncel Bursa'daki yatırım günü: Açılışları Başkan Erdoğan yaptı! Hızlı tren müjdesi...
            SON DAKİKA