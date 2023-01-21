





ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HİKAYESİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.



İşte Bakan Dönmez'in konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;





Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere ⏳⚡️ pic.twitter.com/0NsdZlHp5U — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 21, 2023