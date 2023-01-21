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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'Sakarya Gaz Sahası' paylaşımı: "Enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çeken görüntüleri paylaştı. Dönmez, "Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı. Dönmez, "Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yaptı.

    "Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" sözleriyle yaptığı paylaşımda, çalışmalardaki ilerleme sürecini anlatan Dönmez, sahadaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızla ilerlediği, kuyulardaki sondaj çalışmalarının büyük oranda bittiği bilgisini verdi.

    Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu söyleyen Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.




    ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HİKAYESİNİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ
    Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

    İşte Bakan Dönmez'in konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;
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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'Sakarya Gaz Sahası' paylaşımı: "Enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü"
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