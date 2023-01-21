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    • Güncel
    • 22.01.2023 06:44
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    • 22.01.2023 07:16
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    HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacağı belirtilirken, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri için yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe günü yurdun büyük kısmının kuvvetli yağış etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Kuvvetli yağış geliyor! Türkiye’yi etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 20°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        MERSİN °C, 21°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 12°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 14°C
        Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 11°C
            Az bulutlu

            SİNOP °C, 16°C
            Az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AMASYA °C, 15°C
            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C
            Az bulutlu

            TOKAT °C, 13°C
            Az bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AĞRI °C, 8°C
            Az bulutlu

            ERZURUM °C, 6°C
            Az bulutlu

            MALATYA °C, 6°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 6°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 13°C
            Az bulutlu

            SİİRT °C, 14°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 15°C
            Az bulutlu
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kuvvetli yağış sonunda geliyor! Meteoroloji duyurdu: Türkiye'yi etkisi altına alacak | 22-26 Ocak 2023
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