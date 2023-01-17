Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Dava yeniden görülecek

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yapılan istinaf başvurusunda gerekçeli kararın tebliğ aşamasında bir takım usul eksiklikleri olduğuna karar vermişti. Bu sebeple başvurunun yeniden incelenmek üzere hükmü veren mahkemeye geri gönderildiği öğrenilmişti.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.