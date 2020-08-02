'Haksız ve ani tepkiyle gelişti. Benden para istedi. Beni tehdit etti. Bıçakla kolumu çizdi' şeklindeki beyanlara hukuken itibar etmek mümkün değil. Burada bir cani var. Eziyet çektirerek, canacavarca hisle ve tasarlayarak bu suçu işlenmiş bir cinayet söz konusu" diye konuştu.