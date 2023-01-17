SON DAKİKA | CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'a TBMM'den tebligat! Hesap vakti yaklaşıyor

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.