Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2023 15:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2023 15:37
    ABONE OL

    SON DAKİKA | CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'a TBMM'den tebligat! Hesap vakti yaklaşıyor

    Son dakika haberine göre TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

    Başarır ve Türkkan için hesap vakti! Dokunulmazlıkları...

    TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

    NE OLMUŞTU?
    Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

    CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babacan’ın tehdidinin perde arkasında ne var?
    Haberler Güncel SON DAKİKA | CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'a TBMM'den tebligat! Hesap vakti yaklaşıyor
        SON DAKİKA