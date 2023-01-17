Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRK TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile dünkü görüşmesinin ardından Londra'daki temaslarını tamamlayarak Çekya'nın başkenti Prag'a geçti.
Askeri tören düzenlenen Vaclav Havel Havalimanı'nda Bakan Akar'ı Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blazkovec, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı. Büyükelçilik Rezidansı'na geçen Bakan Akar, Büyükelçi Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Akar, "Nereye giderseniz gidin, hangi ülkeyi ziyaret ederseniz edin mutlaka bir Türk ile karşılaşırsınız. Türklerin bir araya gelerek oluşturdukları toplulukları ve bu toplulukların başarılarını görürsünüz. Bununla ilgili en önemli konu da bu toplulukların gerekli bağlantıları kurarak Türkiye'nin sesini, haklı olduğumuz tezlerimizi tüm dünyaya duyurmasıdır" diye konuştu.
YERLİ VE MİLLİ EMEĞE SAYGISIZLIK
Akar resepsiyonun sonunda gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesine aleyhinde söylemler ile yerli ve milli savunma sanayiine yönelik açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" diye konuştu.