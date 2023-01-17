MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar! Seçim tarihi için mayıs ayını işaret etti

MAYIS'TA BU İŞİ BİTİRELİM

Dümeni kırık bir geminin güvenli limana yaklaşması mümkün değildir. Bizim rotamız bellidir. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. Yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır."

"HER BEKLENTİYE KULAK VERDİK, NOTUMUZU ALDIK"

Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?

Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.