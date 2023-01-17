Kılıçdaroğlu mitinginde konuşan Esma Ay, AK Parti'ye üye oldu: Verdikleri sözleri tutmadılar

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba'da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma Ay, 24 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti.
22 Temmuz'daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP'li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, "Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti'yi ne de CHP'yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım" dedi.
ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı.
VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR
Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, kendisinin CHP'nin mitingine katılma sürecini dile getirdi.
Ay şunları söyledi: Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar.
İKİ SENEDEN BERİ YAPMADILAR
Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz gerisini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok. Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar.
Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti'ye üye olan Gürdal Ay ise CHP'lilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için AK Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.
YILLARCA CHP'YE OY VERMİŞ BİR İNSANIM
Gürdal Ay, "Mitingde birisinin konuşması gerekiyormuş, onun için de eşimi seçmişler. Demişler ki konuşur musunuz. Hanım burada Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga'nın yanına çıkmış, yanında da Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermişler; işte karma makinası alalım size, bir şekilde yardımcı olalım, bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onlarla yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti'ye geçmemizde etkili oldu. Başka da hiçbir şey değil.
Ben yıllarca CHP'ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Ama verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti'ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti'ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek buraya üye oldum. Yani kimsenin etkisinde kalarak veya herhangi birisinin dikte etmesiyle buraya gelmiş birisi asla değilim" ifadelerini kullandı.