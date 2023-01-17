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    • 17.01.2023 09:53
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    • 17.01.2023 09:53
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    Kılıçdaroğlu mitinginde konuşan Esma Ay, AK Parti'ye üye oldu: Verdikleri sözleri tutmadılar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Balıkesir’de 24 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği 'Milletin Ses'i mitingine katılan Esma Ay, binlerce CHP'liye hitap etmişti. Pazarcılıkla uğraşan Ay, talepte bulunmadığı halde CHP'liler tarafından kendisine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek AK Parti'ye katıldı.

    AJANSLAR
    Binlerce CHP’linin alkışladığı Esma AK Parti rozeti taktı

    AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba'da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma Ay, 24 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti.

    22 Temmuz'daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP'li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, "Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti'yi ne de CHP'yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım" dedi.

    ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı.

    VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR
    Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, kendisinin CHP'nin mitingine katılma sürecini dile getirdi.

    Ay şunları söyledi: Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar.

    İKİ SENEDEN BERİ YAPMADILAR
    Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz gerisini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok. Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar.

    Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti'ye üye olan Gürdal Ay ise CHP'lilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için AK Parti'ye katıldıklarını dile getirdi.

    YILLARCA CHP'YE OY VERMİŞ BİR İNSANIM
    Gürdal Ay, "Mitingde birisinin konuşması gerekiyormuş, onun için de eşimi seçmişler. Demişler ki konuşur musunuz. Hanım burada Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga'nın yanına çıkmış, yanında da Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermişler; işte karma makinası alalım size, bir şekilde yardımcı olalım, bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onlarla yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti'ye geçmemizde etkili oldu. Başka da hiçbir şey değil.

    Ben yıllarca CHP'ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Ama verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti'ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti'ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek buraya üye oldum. Yani kimsenin etkisinde kalarak veya herhangi birisinin dikte etmesiyle buraya gelmiş birisi asla değilim" ifadelerini kullandı.

        CHP'li arkadaşlarına da seslenen Gürdal Ay, "Ben eski CHP'li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP'yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu. Arayıp bir kere bile teşekkür etmediler. Yani ahde vefaları hiç yok" dedi.

        AK PARTİ AİLEMİZE KATILDILAR
        AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan ise Esma ve Gürdal Ay çiftinin kimsenin yönlendirmesi olmadan partilerine katıldıklarını belirterek, CHP'nin algı siyaseti yaptığını ileri sürdü.

        Çalışkan, "24 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'e gelip mitinginde Esma Ablamıza söz hakkı verip de orada bazı şeyleri söyletmesinden dolayı halkımıza hitap etmesiyle ilçemizde ve Balıkesir yerelinde büyük bir algıya sebebiyet vermiştir. Burada Esma Hanım ve Gürdal Bey bunları yaptıkları halde boş bırakılarak, devamını getirmedikleri için ve CHP'nin şu anda ülkede yapmış olduğu yalan algıyla yürüdüğünü gördükleri için AK Parti ailemize ve bize gelmişlerdir.

        Bizden hiçbir talepleri olmamıştır. Sadece bize "biz de AK Parti ailesine gelerek, sizin içinizde olmak istiyoruz, sizinle beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümek istiyoruz" dediler. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki hizmetlerimizde daha şevkle ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        ALTILI MASA'NIN YAPTIĞI HEP MİZANSEN
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ise Ay çiftinin AK Parti'ye katılma süreci hakkında yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanımız bu konuda bana bilgi, haber verdi. Esma Ablamıza kendisinin de dediği gibi bazı sözler verilmiş, daha sonra da bu verilen sözler her zaman olduğu gibi unutulmuş, hiçbir verilen söz yerine getirilmemiş. Esma Hanım da bunlara kızıp, CHP üyeliğinden istifa edip AK Parti'ye geçmiş. Tabi bu durum bizim çok alışık olduğumuz bir senaryo açıkçası. CHP'de, İYİ Parti de Altılı Masanın birçok üyesinin teşkilatlarının gerçekleştirdiği bir mizansen bu.

            Ben hemen hemen üç yılı aştı il başkanlığı dönemimde hem şehrimizde hem ülkemizde birçok noktada bu şekilde senaryolar yaptılar. Neler yaptılar? İşte şehir ziyaretlerinde sözde esnaf ziyaretleri yaparken kendi yönetim kurulu üyeleri esnafmış gibi davranıp hükümeti, ülkemizi, ülkemizin dış politikasını, ekonomisini eleştiren birçok mizansenler, tiyatrolar sergilendi. Bunlar hep kurgulanmış hadiselerdi. Burada da Esma Ablamızı bulmuşlar" diye konuştu.

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