Kılıçdaroğlu mitinginde konuşan Esma Ay, AK Parti'ye üye oldu: Verdikleri sözleri tutmadılar

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba'da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma Ay, 24 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti.

22 Temmuz'daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP'li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, "Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti'yi ne de CHP'yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım" dedi.

ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı.

VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR

Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, kendisinin CHP'nin mitingine katılma sürecini dile getirdi.

Ay şunları söyledi: Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar.

İKİ SENEDEN BERİ YAPMADILAR

Bana 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım'a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz gerisini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok. Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar.