Cenaze nakil aracından sonra bu kez de İSKİ aracında uyuşturucu! İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi! İşte skandal görüntüler

CHP'li İBB'nin bir skandalı daha patladı.
İSKİ ARACINDAN PAKET PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI
Daha önce cenaze nakil aracında uyuşturucu çıkması gündeme bomba gibi düşmüş, günlerce konuşulmuş, tepki üstüne tepki gelmişti. Skandal hafızalardaki yerini korurken şimdi de İSKİ aracı uyuşturucuyla yakalandı.
112 KİLO 190 GRAM ESRAR
İBB'nin kiralık olarak kullandığı Bakım Onarım Aracı'yla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. İki kişinin de belediyeye çalışan taşeron işçi iddia edildi. Araçta 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram Esrar maddesi ele geçirildi.İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dün İstanbul'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti.
Başakşehir İlçesi'nde üzerinde İSKİ ibaresi ve İBB Logosu bulunan kapalı kasa bir kamyonetten farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği saptandı. Operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İBB'nin kiralayıp kullandığı ifade edilen araçta yapılan aramalarda 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
Belediyeye çalışan taşeron işçi oldukları ifade edilen iki kişiye yardım eden iki kişi daha gözaltına alındı.
CENAZE ARACIYLA UYUŞTURUCU TAŞIMIŞLARDI
Bu İBB'nin ilk skandalı değil. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Adana'da yapılan operasyonda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirler arası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.