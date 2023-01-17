Cenaze nakil aracından sonra bu kez de İSKİ aracında uyuşturucu! İBB'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi! İşte skandal görüntüler

112 KİLO 190 GRAM ESRAR

İBB'nin kiralık olarak kullandığı Bakım Onarım Aracı'yla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. İki kişinin de belediyeye çalışan taşeron işçi iddia edildi. Araçta 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram Esrar maddesi ele geçirildi.İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dün İstanbul'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

Başakşehir İlçesi'nde üzerinde İSKİ ibaresi ve İBB Logosu bulunan kapalı kasa bir kamyonetten farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği saptandı. Operasyon düzenlendi.