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    • 17.01.2023 12:21
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    • 17.01.2023 12:43
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    Seçimler ne zaman yapılacak? AK Parti'den flaş açıklama

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerinin öne alınması meselesi gündemdeyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Mayıs'ta bu işi bitirelim'' açıklamasını yapt. Seçimlere ilişkin flaş bir açıklama da AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "'Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den seçim açıklaması!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere ilişkin ''Mayıs'ta bu işi bitirelim'' açıklamasının ardından bir açıklama da AK Parti'den geldi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin konuştu.

    Dağ, ''Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz'' dedi ve 2023 yılında yapılacak hiçbir seçime ''Erken seçim'' denilemeyeceğini belirtti.

    Dağ, Başkan Erdoğan'ın yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabileceğine dikkat çekti.

    BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçim için mayıs ayını işaret etti.

    "MHP İKİ ALTERNATİFE DE HAZIR"
    MHP lideri Bahçeli, seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, TBMM'de ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi ve mevsim şartlarıyla birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespitinin iyi niyetli beklentileri olduğunu ifade etti.

    Bahçeli, şunları kaydetti:

    "Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa, bu durum bir erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde okunmalı ve yorumlanmalıdır. Nitekim doğrusu, akla ve hukuka yatkın olanı da budur. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını, kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. TBMM'de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa, yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP iki alternatife de bihakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır.

        MAYIS'TA BU İŞİ BİTİRELİM
        Muhalefet partileri şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse TBMM'de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır, milli iradenin tecelli meyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar; Halep oradaysa arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz, Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim."
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