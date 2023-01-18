msb.gov.tr: Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerlerine nasıl bakılır? Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?