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    • Güncel
    • 18.01.2023 10:24
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    • 18.01.2023 10:46
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    msb.gov.tr: Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerlerine nasıl bakılır? Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

    Son dakika haberi: Bedelli askerlik hakkında mühim bir gelişme yaşandı. MSB yaptığı bildirimde "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 senesinde silahaltına alınacak yükümlülerin celp zamanları ile birlik yerleri belli oldu." şeklinde konuştu. Peki bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    2023 MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı!

    Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir?

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

    BEDELLI ASKERLIK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

    Bedelli askerlik sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.

    E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

    Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

        02 Şubat 2023

        02 Mart 2023

        06 Nisan 2023

        04 Mayıs 2023

        31 Mayıs 2023

        06 Temmuz 2023

        10 Ağustos 2023

        07 Eylül 2023

        05 Ekim 2023

        09 Kasım 2023

        07 Aralık 2023
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        Haberler Güncel msb.gov.tr: Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerlerine nasıl bakılır? Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...
            SON DAKİKA