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    • 23.05.2022 14:56
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    • 23.05.2022 18:51
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    CHP'nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu! 'Çöpten alıp giydim' diyen şahıs çilingir sofrasında alemde...

    CHP, algı oyunları, kara propaganda ve kirli tiyatrolarla muhalefet yaptığını düşünerek toplumu yanlış yönlendirmeye, Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor. Tiyatroya dayalı siyaset anlayışının son örneği CHP'nin Maltepe mitinginde gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, ayağındaki terliği göstererek 'çöpten alıp giydim' dedi. Ancak Güllü'nün oynadığı tiyatro çok geçmeden ayyuka çıktı. 'Çöpten giyiniyorum' diyen şahsın alkollü çilingir sofralarında fotoğrafları ortaya çıkarken giyimi de dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin söz konusu ucuz tiyatrosu büyük tepkiyle karşılandı.

    CHP’nin ’terlik’ tiyatrosu elinde patladı!

    Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yalana, iftiraya, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti her geçen gün boyut kazanarak büyüyor.



    Bunun son örneği CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş süsü verilen provokatör, ucuz bir şova imza atarak miting alanında ayağındaki terliği gösterdi. Güllü, "Geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.

    ÇİLİNGİR SOFRALARINDA TARZ GİYİMLİ FOTOĞRAFLARI VAR
    Durumun tiyatro olduğu ise çok geçmeden ayyuka çıktı. Nusret Güllü'nün sosyal medya hesapları incelendiğinde çilingir sofralarında fotoğrafları ve tarz giyimi tüm dikkatleri üzerine topladı.



    Güllü'nün CHP eliyle Maltepe'de sahnelediği algılarla dolu tiyatro toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.


    Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun Nusret Güllü'ye yer verdiği o paylaşım

    KILIÇDAROĞLU UCUZ TİYATROYA ÇANAK TUTTU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu ucuz şova çanak tutarak Güllü'nün yürüttüğü algı operasyonunun önüne açtı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.



    GÜLLÜ SAHNEDEKİ UCUZ TİYATROSUNDA NE DEMİŞTİ?
    CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

    Güllü ayağındaki terliği çıkararak, "Daha geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkollü çilingir sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.



        "Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.



        Fotoğrafta: Çöpten giyindiğini söyleyen CHP'nin tiyatrocusu Nusret Güllü

        TİYATROYA CHP MEDYASI DA DESTEK VERDİ
        CHP'nin yeni tiyatrosuna muhalif medya da destek verdi. Sözcü gazetesi, Maltepe mitingi içerisine Nusret Güllü'nün açıklamalarını da ekleyerek, "Artık dur demenin zamanı geldi" başlığı attı.



            CHP'nin Maltepe mitinginde kurgulanan 'terlik' tiyatrosu tepkileri de beraberinde getirdi.

            "YANINDAKİ MOR SAÇLI HANIM DA KAĞIT TOPLUYOR HERALDE"
            Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

            Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde "kağıt toplayıcısıyım, açım geçinemiyorum" diyerek kürsüye çıkan Nusret Güllü isimli vatandaş; açlıktan kendini alkole verirken görüntülendi. Yanındaki mor saçlı hanım da kağıt topluyor herhalde" ifadelerini kullandı.



            "HAYATLARI TİYATRO HAYATLARI YALAN"
            Bir Twitter kullancısı, sergilenen ucuz tiyatroya kayıtsız kalmayarak, "Cumartesi CHP mitingine katılıp konuşma yaptırılan Nusret Güllü ayağımda ayakkabı yok terlik giyiniyorum demişti cebimde para yok pazarlarda atılan domates topluyorum demişti. Buyrun Nusret Güllü… Hayatları tiyatro hayatları yalan" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel CHP'nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu! 'Çöpten alıp giydim' diyen şahıs çilingir sofrasında alemde...
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