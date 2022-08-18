CHP tiyatrosu ifşa oldu: Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'yi direktifle konuşturma çabası

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'yeni üye' törenleri ile giriştiği algı operasyonları sürüyor.
Son olarak Kayseri'de 'oğluna iş' vaadiyle kandırdıkları Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak CHP'nin giriştiği tiyatroyu ifşa etmişti.
CHP'DEN ÜYE KATILIM TÖRENİNDE TİYATRO
CHP'nin benzer bir algı oyunu da Ankara'da yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Üye Katılım Töreni'ne katıldı.
Törende kürsüye çıkarılan bir kadın CHP'ye yeni üye olduğunu belirterek bir konuşma yaptı.
VERİLEN DİREKTİFLER MİKROFONA YANSIDI
Kadının "Başkanım size ve saygıdeğer ekibinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandığı esnada CHP'lilerden kadının söylemesi için verilen, "Ben ücretini alamıyorum de. Suriyeliler benim yanımda ilacı var benim yok de" direktifleri mikrofona yansıdı.
Direktifler sonrası kadın, "Tamam söylüyorum zaten" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:
"Başkanım sizi çok seviyorum sizinle yürümek istiyorum. Sizin yanınızda son nefesime kadar olmak isiyorum"
CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ
Yaşananlar CHP'nin yeni üye diye tanıttığı insanları belirli vaatler ve direktiflerle yönlendirdiğini bir kez daha açığa çıkardı.