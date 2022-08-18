CHP tiyatrosu ifşa oldu: Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'yi direktifle konuşturma çabası

VERİLEN DİREKTİFLER MİKROFONA YANSIDI

Kadının "Başkanım size ve saygıdeğer ekibinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandığı esnada CHP'lilerden kadının söylemesi için verilen, "Ben ücretini alamıyorum de. Suriyeliler benim yanımda ilacı var benim yok de" direktifleri mikrofona yansıdı.

Direktifler sonrası kadın, "Tamam söylüyorum zaten" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:

"Başkanım sizi çok seviyorum sizinle yürümek istiyorum. Sizin yanınızda son nefesime kadar olmak isiyorum"

CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ

Yaşananlar CHP'nin yeni üye diye tanıttığı insanları belirli vaatler ve direktiflerle yönlendirdiğini bir kez daha açığa çıkardı.