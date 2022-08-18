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    • 18.08.2022 16:01
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    CHP tiyatrosu ifşa oldu: Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'yi direktifle konuşturma çabası

    CHP'nin son dönemde giriştiği algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da düzenlediği 'üye katılım' töreninde girişilen CHP tiyatrosu ifşa oldu. Kürsüye çıkarılan yeni üyeye söylemesi için verilen direktifler mikrofondan duyuldu. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    CHP tiyatrosu ifşa oldu

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'yeni üye' törenleri ile giriştiği algı operasyonları sürüyor.

    Son olarak Kayseri'de 'oğluna iş' vaadiyle kandırdıkları Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak CHP'nin giriştiği tiyatroyu ifşa etmişti.

    CHP'DEN ÜYE KATILIM TÖRENİNDE TİYATRO
    CHP'nin benzer bir algı oyunu da Ankara'da yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

    Törende kürsüye çıkarılan bir kadın CHP'ye yeni üye olduğunu belirterek bir konuşma yaptı.

    VERİLEN DİREKTİFLER MİKROFONA YANSIDI
    Kadının "Başkanım size ve saygıdeğer ekibinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandığı esnada CHP'lilerden kadının söylemesi için verilen, "Ben ücretini alamıyorum de. Suriyeliler benim yanımda ilacı var benim yok de" direktifleri mikrofona yansıdı.

    Direktifler sonrası kadın, "Tamam söylüyorum zaten" dedikten sonra sözlerini şöyle bitirdi:

    "Başkanım sizi çok seviyorum sizinle yürümek istiyorum. Sizin yanınızda son nefesime kadar olmak isiyorum"

    CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ
    Yaşananlar CHP'nin yeni üye diye tanıttığı insanları belirli vaatler ve direktiflerle yönlendirdiğini bir kez daha açığa çıkardı.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        Duruma AK Parti'den tepki geldi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Y-CHP "paralel" evreninde bugün: "Son nefese kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayı istemek." İki hafta sonra ise kürsüdeki hanımefendinin vereceği demeci hepimiz biliyoruz. "Beni kandırdılar, vaat verip kürsüye çıkardılar" ifadelerini kullandı.

        KAYSERİ'DEKİ OYUNU MUHTAR İFŞA ETMİŞTİ
        Kayseri Bünyan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, CHP rozeti takıldığı görüntülerin ardından açıklama yapmıştı.

        Çakmak, çocuğuna iş için CHP'li isimlerle konuştuktan sonra Ankara'ya yemek için davet edildiğini ve orada hiç haberi olmadan kendisine rozet takıldığını ifade etti. Hanife Çakmak, yaşadıklarını "İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" sözleriyle anlattı.
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