Helalleşme tiyatrosu tam gaz! Kılıçdaroğlu, İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz ve FETÖ etkileşimli İYİ Partili figüran ile helalleşti







MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI

İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.



Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.