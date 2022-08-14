Helalleşme tiyatrosu tam gaz! Kılıçdaroğlu, İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz ve FETÖ etkileşimli İYİ Partili figüran ile helalleşti

Kara propaganda, algı, manipülasyon ve kirli operasyonlarda başı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatılan 'helalleşme' tiyatrosu sürüyor.
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Helalleşme Buluşması"na katıldı.
Ancak CHP Genel Başkanı'nın iştirak ettiği hellaşme tiyatrosunda dikkat çeken bir isim daha vardı.
HELLAŞME TİYATROSUNDA YENİ PERDE: ATATÜRK DÜŞMANI, ERMENİ SEVİCİ İBB HOCASI FATMA
O isim daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen, sözde 'soykırım' yalanına sığınarak asılsız Ermeni iddialarına savunan, Türk milleti ve Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz idi...
Buluşmada konuşup, Kılıçdaroğlu'ndan helallik isteyen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu'ndan "helallik" isteyen konuşmacılar arasında Muharrem Kaşıtoğlu adlı şahıs da yerini aldı.
Muhafazakar olduğunu ve 3 çocuğunun da İmam Hatip'te okuduğunu söyleyen Kaşıtoğlu "Bizim mahalleye en büyük zulmü AK Parti verdi, hatta yüz katını bin katını verdi" iddiasında bulundu.