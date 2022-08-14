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    • 14.08.2022 18:32
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    • 14.08.2022 18:33
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    Helalleşme tiyatrosu tam gaz! Kılıçdaroğlu, İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz ve FETÖ etkileşimli İYİ Partili figüran ile helalleşti

    CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yürüttüğü 'helalleşme' tiyatrosu boyut kazarak büyüyor. Tiyatronun son sahnesi İstanbul'da kayıtlara geçti. "Başörtülüler de CHP'ye katılıyor" algısını yaymak için eline mikrofon verilen İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni hocası Fatma Yavuz, “Biz de çok hata yaptık. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu ile helalleşti. CHP Genel Başkanı ile helalleşenler arasında Muharrem Kaşıtoğlu isimli şahıs da vardı. Kaşıtoğlu'nun da İYİ Partili olduğu ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Said Sefa ile etkileşim içerisinde olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Helalleşme tiyatrosunda İstanbul perdesi! CHP...

    Kara propaganda, algı, manipülasyon ve kirli operasyonlarda başı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatılan 'helalleşme' tiyatrosu sürüyor.

    Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Helalleşme Buluşması"na katıldı.

    Ancak CHP Genel Başkanı'nın iştirak ettiği hellaşme tiyatrosunda dikkat çeken bir isim daha vardı.




    HELLAŞME TİYATROSUNDA YENİ PERDE: ATATÜRK DÜŞMANI, ERMENİ SEVİCİ İBB HOCASI FATMA
    O isim daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen, sözde 'soykırım' yalanına sığınarak asılsız Ermeni iddialarına savunan, Türk milleti ve Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz idi...

    Buluşmada konuşup, Kılıçdaroğlu'ndan helallik isteyen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

    TİYATRONUN FETÖ'CÜLERLE ETKİLEŞİM İÇERİSİNDE OLAN İYİ PARTİLİ FİGÜRANI
    Kılıçdaroğlu'ndan "helallik" isteyen konuşmacılar arasında Muharrem Kaşıtoğlu adlı şahıs da yerini aldı.

    Muhafazakar olduğunu ve 3 çocuğunun da İmam Hatip'te okuduğunu söyleyen Kaşıtoğlu "Bizim mahalleye en büyük zulmü AK Parti verdi, hatta yüz katını bin katını verdi" iddiasında bulundu.



        Hellaşme tiyatrosunun figüranı olan Muharrem Kaşıtoğlu birazcık mercek altına aldığımızda ise firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Said Sefa ile etkileşim içerisinde olduğu, İYİ Parti destekçisi paylaşımlarda bulunduğu ön plana çıkıyor.

        Kaşıtoğlu'na İYİ Parti üyelik rozetini FETÖ iddialarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun taktığı öğrenildi.



        CHP'nin helalleşme tiyatroso çatısı altında 'başörtülüler de CHP'ye katılıyor" algısını yaymak için kurguladığı bu tezgah tepkileri çekerken, yaşanan hadisenin bir numaralı aktörü Fatma Yavuz'un da kirli geçmişini sizler için derledik.


            İşte Kılıçdaroğlu ile helalleşen Yavuz'ın başını çektiği skandallar;

            14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.

            Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.



            TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
            Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.



            "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
            Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.




                MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI
                İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.

                Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.



                İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ
                İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor.

                İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş.


                İBB HOCASI NİKAH TÖRENİNDE ALKOL SERVİSİ YAPTIRDI
                CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlayan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırmış, bunun da hayali olduğunu söylemişti.

                Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde alaycı bir üslup kullanmıştı.
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                Haberler Güncel Helalleşme tiyatrosu tam gaz! Kılıçdaroğlu, İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz ve FETÖ etkileşimli İYİ Partili figüran ile helalleşti
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