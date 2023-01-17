CHP medyası birbirine düştü! Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı: Uyuşturucu ticareti yapıyorlar





Serdar Akinan bununla da sınırlı kalmadı ve Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.





Akinan iddiasını şu sözlerle sürdürdü;



Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile son derece yakın. Romanya'da bir TIR yakalanmış, içerisinde uyuşturucu var. Yakalanan bu TIR'ın sahibi güya Cafer Mahiroğlu. Sonra soyadı da değişiyor. Biliyorsunuz asıl soyadı Mahiroğlu değil. Şimdi bu adam İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiye'ye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbul'da devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar... Altını çiziyorum reklam gelirleri belli.