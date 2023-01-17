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    • Güncel
    • 18.01.2023 00:42
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    • 18.01.2023 01:01
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    CHP medyası birbirine düştü! Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı: Uyuşturucu ticareti yapıyorlar

    CHP içerisindeki kaos yandaş medyaya da sirayet etmiş vaziyette. Fondaş Serdar Akinan, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti. Halk TV'nin reklam gelirlerinin belli olduğuna dikkat çeken Akinan, "Bu adam (Cafer Mahiroğlu) İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiye'ye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbul'da devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar..." dedi. Takvim.com.tr konuyu sizler için detaylandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Halk TV uyuşturucu ticareti yapıyor iddiası

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve yandaş medyası içinde çıkan savaş boyut kazanarak büyüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kıran kırana bir çekişmeye tutuşmuş vaziyette.

    Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı!

    Kılıçdaroğlu - İmamoğlu denklemindeki gerilim CHP medyasını da Ekremci ve Kemalci olarak ikiye ayırdı.

    Bilindiği üzere fondaş Halk TV, İmamoğlu'nun adaylık hamlelerinin medya ayağı olarak hareket ediyor. Ekremci medyanın baş aktörü konumunda yer alan kanala Emin Çapa'nın tartışmalı bir şekilde geri dönüşüyle başlayan süreç, İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya'nın transfer edilmesiyle pekişti.


    İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 3 MİLYON DOLAR BONSERVİS, CAFER MAHİROĞLU'NA KIYAK...
    Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkat çekti.

    Yaşanan bu gelişmeler "Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV" yorumlarını da beraberinde getirdi.


    Öte yandan CHP medyasındaki Ekremci unsurlar dışında yer alan yapılar da her seferinde Halk TV'yi eleştirmekten geri durmuyor.

    Geride bıraktığımız günlerde TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu.



        FONDAŞ CEPHESİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ: "HALK TV UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR" İDDİASI
        Tüm bu detayların gölgesinde bir başka yandaş isim olan Serdar Akinan'dan Halk TV'yi hedef alan bir çıkış geldi.

        Halk TV'de programa çıkan isimlerin hepsinin sözleşmeleri olduğunun altını çizen Akinan, bu isimlerin aldığı ücretleri de "KRT'de alınan ücret bin liraysa burada alınan (Halk TV) rakam 15-20 bin TL" ifadeleriyle duyurdu.



        Serdar Akinan bununla da sınırlı kalmadı ve Ekremci medyanın baş aktörü Halk TV'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.



        Akinan iddiasını şu sözlerle sürdürdü;

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile son derece yakın. Romanya'da bir TIR yakalanmış, içerisinde uyuşturucu var. Yakalanan bu TIR'ın sahibi güya Cafer Mahiroğlu. Sonra soyadı da değişiyor. Biliyorsunuz asıl soyadı Mahiroğlu değil. Şimdi bu adam İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiye'ye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbul'da devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar... Altını çiziyorum reklam gelirleri belli.
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        Haberler Güncel CHP medyası birbirine düştü! Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı: Uyuşturucu ticareti yapıyorlar
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