CHP medyası birbirine düştü! Fondaş Serdar Akinan 'Ekremci' Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu bombaladı: Uyuşturucu ticareti yapıyorlar

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve yandaş medyası içinde çıkan savaş boyut kazanarak büyüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kıran kırana bir çekişmeye tutuşmuş vaziyette.
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu denklemindeki gerilim CHP medyasını da Ekremci ve Kemalci olarak ikiye ayırdı.
Bilindiği üzere fondaş Halk TV, İmamoğlu'nun adaylık hamlelerinin medya ayağı olarak hareket ediyor. Ekremci medyanın baş aktörü konumunda yer alan kanala Emin Çapa'nın tartışmalı bir şekilde geri dönüşüyle başlayan süreç, İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya'nın transfer edilmesiyle pekişti.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA 3 MİLYON DOLAR BONSERVİS, CAFER MAHİROĞLU'NA KIYAK...
Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkat çekti.
Yaşanan bu gelişmeler "Mangır Halk TV olmuş Ekrem TV" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Öte yandan CHP medyasındaki Ekremci unsurlar dışında yer alan yapılar da her seferinde Halk TV'yi eleştirmekten geri durmuyor.
Geride bıraktığımız günlerde TELE 1'in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu.