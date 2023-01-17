Türkiye'den Libya çıkarması! MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.





Fotoğrafta: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan



Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.

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