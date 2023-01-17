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    • 18.01.2023 01:45
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    Türkiye'den Libya çıkarması! MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Trablus'ta görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den Libya çıkarması! Fidan Trablus’ta...

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

    Libya Başbakanlığının resmi Facebook sayfası Hukumetina'dan yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Fidan ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

    Açıklamada, "Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı Başbakanlık'ta kabul etti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı" ifadelerine yer verildi.

    Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Devlet Bakanı Adil Cuma ile İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.

    FİDAN-MENFİ GÖRÜŞMESİ
    MİT Başkanı Fidan Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüştü.

        Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.


        Fotoğrafta: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan

        Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.

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        Türkiye’den Libya çıkarması! Fidan Trablus’ta...
        Haberler Güncel Türkiye'den Libya çıkarması! MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
            SON DAKİKA