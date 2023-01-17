Saraçhane'de ağzı yanan Kılıçdaroğlu icazet rotasını yurt içine kırdı! 30 Ocak öncesi AB büyükelçileriyle manidar görüşme





Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosu sahnelemişti.



KILIÇDAROĞLU'NA REKLAM PANOLU VİDEOLU OPERASYON

İlerleyen süreçte Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Bu gelişme 'Kılıçdaroğlu'na ikinci Saraçhane operasyonu' olarak yorumlandı.