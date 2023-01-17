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    • 17.01.2023 22:56
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    • 17.01.2023 23:08
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    Saraçhane'de ağzı yanan Kılıçdaroğlu icazet rotasını yurt içine kırdı! 30 Ocak öncesi AB büyükelçileriyle manidar görüşme

    Almanya'da icazet yokladığı sıralarda kendisine kurulan Saraçhane komplosundan ağzı yanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, icazet rotasını yurt içine kırdı. Bu kapsamda 30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle sır bir görüşme gerçekleştirdi. Böylesi manidar bir zamanda Kılıçdaroğlu'nun organize ettiği manidar görüşmenin İYİ Parti tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ocak öncesi manidar organizasyon!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masa kaos, kavga ve entrikadan geçilmiyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle her fırsatta aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.

    Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.



    Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosu sahnelemişti.

    KILIÇDAROĞLU'NA REKLAM PANOLU VİDEOLU OPERASYON
    İlerleyen süreçte Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Bu gelişme 'Kılıçdaroğlu'na ikinci Saraçhane operasyonu' olarak yorumlandı.



    SARAÇHANE'DE AĞZI YANDI, İCAZET ROTASINI YURT İÇİNE KIRDI!
    Saraçhane'deki komplodan ağzı yanan Kemal Kılıçdaroğlu ise icazet rotasını yurt dışından yurt içine kırarak işi sağlama aldı.

    Bu kapsamda 30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle sır bir görüşme gerçekleştirdi.



        "İCAZET ÇIKTI"
        Ankara'da bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunda Kılıçdaroğlu'nun neşeli halleri objektiflere yansıdı. Söz konusu fotoğraflar "Kılıçdaroğlu'na icazet çıktı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.



        MANİDAR ZAMAN MANİDAR GÖRÜŞME! BAKALIM İYİ PARTİ NE DİYECEK...
        Bilindiği üzere 6'lı masa bileşenleri 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya gelecek. Bu toplantı sonrası 30 Ocak'ta da yol haritası açıklanacak.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylesi bir zamanda yaptığı manidar görüşmenin ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.
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