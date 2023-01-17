Saraçhane'de ağzı yanan Kılıçdaroğlu icazet rotasını yurt içine kırdı! 30 Ocak öncesi AB büyükelçileriyle manidar görüşme

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masa kaos, kavga ve entrikadan geçilmiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem ve söylemleriyle her fırsatta aday olacağını vurgulasa da İYİ Parti vetosunu aşamıyor.
Meral Akşener 'Kazanacak bir aday' söylemine sığınıp CHP'ye darbeyi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor. İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket etmekten imtina etmiyor.
Akşener - İmamoğlu ikilisi son olarak Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosu sahnelemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA REKLAM PANOLU VİDEOLU OPERASYON
İlerleyen süreçte Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırdı. Bununla da yetinmeyen Akşener'in İmamoğlu ile bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Bu gelişme 'Kılıçdaroğlu'na ikinci Saraçhane operasyonu' olarak yorumlandı.
SARAÇHANE'DE AĞZI YANDI, İCAZET ROTASINI YURT İÇİNE KIRDI!
Saraçhane'deki komplodan ağzı yanan Kemal Kılıçdaroğlu ise icazet rotasını yurt dışından yurt içine kırarak işi sağlama aldı.
Bu kapsamda 30 Ocak'ta 6'lı masanın açıklayacağı yol haritası öncesi Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle sır bir görüşme gerçekleştirdi.