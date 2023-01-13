Turkuvaz Medya'daki 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nden çok özel görüntüler: Emine Erdoğan ilgiyle dinledi... İşte Cateura orkestrası

Turkuvaz Medya'nın ekonomi dergisi İnbusiness tarafından "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi.
Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Emine Erdoğan konuşmasında Turkuvaz Medya'ya özel teşşekür etti.
Emine Erdoğan şunları söyledi;
"Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur. Bu yolculukta tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok sektörü içine alan büyük bir dönüşüm gerekiyor. Bu noktada üretimi gerçekleştiren iş dünyamızın katkısı son derece önemli. Dünya çevre dostu yeni üretim modellerine hızla geçiş yaparken Türk şirketlerinin değişime ayak uyduran değil, sürdürülebilirliği gerçek öncülerin olabilecek potansiyeli taşıdıklarına şahsen inanıyorum. Türkiye'nin 2053'le sıfır emisyon hedefine ve başlattığımız yeşil kalkınma devrimine iş dünyasından sunulacak her katkıyı çok önemli buluyorum. Bugün burada ödül alacak durum ve kişileri canı gönülden tebrik ediyor, çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan iş insanlarımızın başarılarının nice yenilikçi projeye ilham olmasını diliyorum. Turkuvaz ailesine, Inbusiness dergisine ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"
ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Zirveden çok özel görüntüler Takvim.com.tr'nin objektiflerine yansıdı.
EMİNE ERDOĞAN CATEURA ORKESTRASI İLE BİRLİKTE
Paraguay'ın en yoksul yerlerinden biri Cateura'da geri dönüştürülmüş atıklardan yapılan enstrümanlarla dünyanın birçok bölgesinde konser vereren Çöpten Enstrümanlar Orkestrası Cateura "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde sahne aldı.
INBUSSINESS DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ HÜLYA GÜLER ORKESTRAYI ANLATTI
Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler orkestrayı Emine Erdoğan'a tanıttı.
Güler çöp dolu bir mahalleden başlayıp dünyaca üne kavuşan orkestrayı şöyle anlattı;