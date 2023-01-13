Turkuvaz Medya'daki 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nden çok özel görüntüler: Emine Erdoğan ilgiyle dinledi... İşte Cateura orkestrası

"Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girdi ve biz orkestranın kurucusuna ulaştık.

Orkestranın kurucusu Favio Chavez aslında ekolojik teknisyeni Paraguay'da yoksul bir mahallenin çöplüğünün yakınındaki bir okula tayini çıkıyor. Çocuklar suça bulaşmasınlar diye bir koro kurmak istiyor fakat çocukların müzik aleti alacak paraları yok diye ilgi göstermiyorlar.

"MADEM PARANIZ YOK BURADA BÜYÜK BİR ÇÖPLÜK VAR ALETLERİMİZİ BURADA YAPALIM"

Bunun üzerinde Chavez diyor ki; "Madem paranız yok burada büyük bir çöplük var. Gelin buradan bulduklarımızla alet yapalım." Böylece ilk orkestrayı aletleri kendileri yaparak kuruyorlar.