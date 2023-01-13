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    • 13.01.2023 21:37
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    Turkuvaz Medya'daki 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nden çok özel görüntüler: Emine Erdoğan ilgiyle dinledi... İşte Cateura orkestrası

    Turkuvaz Medya Center'da "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı zirveden çok özel görüntüler Takvim.com.tr'nin objektiflerine yansıdı. Emine Erdoğan, Çöpten Enstrümanlar Orkestrası olarak bilinen Cateura ile yakından ilgilenirken Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler orkestranın kuruluş sürecini anlattı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zirveden çok özel görüntüler

    Turkuvaz Medya'nın ekonomi dergisi İnbusiness tarafından "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

    Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

    EMİNE ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
    Emine Erdoğan konuşmasında Turkuvaz Medya'ya özel teşşekür etti.

    Emine Erdoğan şunları söyledi;

    "Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur. Bu yolculukta tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok sektörü içine alan büyük bir dönüşüm gerekiyor. Bu noktada üretimi gerçekleştiren iş dünyamızın katkısı son derece önemli. Dünya çevre dostu yeni üretim modellerine hızla geçiş yaparken Türk şirketlerinin değişime ayak uyduran değil, sürdürülebilirliği gerçek öncülerin olabilecek potansiyeli taşıdıklarına şahsen inanıyorum. Türkiye'nin 2053'le sıfır emisyon hedefine ve başlattığımız yeşil kalkınma devrimine iş dünyasından sunulacak her katkıyı çok önemli buluyorum. Bugün burada ödül alacak durum ve kişileri canı gönülden tebrik ediyor, çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan iş insanlarımızın başarılarının nice yenilikçi projeye ilham olmasını diliyorum. Turkuvaz ailesine, Inbusiness dergisine ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

    ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER
    Zirveden çok özel görüntüler Takvim.com.tr'nin objektiflerine yansıdı.

    EMİNE ERDOĞAN CATEURA ORKESTRASI İLE BİRLİKTE
    Paraguay'ın en yoksul yerlerinden biri Cateura'da geri dönüştürülmüş atıklardan yapılan enstrümanlarla dünyanın birçok bölgesinde konser vereren Çöpten Enstrümanlar Orkestrası Cateura "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde sahne aldı.

    DEV ZİRVEDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER | İZLE

    INBUSSINESS DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ HÜLYA GÜLER ORKESTRAYI ANLATTI
    Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler orkestrayı Emine Erdoğan'a tanıttı.

    Güler çöp dolu bir mahalleden başlayıp dünyaca üne kavuşan orkestrayı şöyle anlattı;

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı da devreye girdi ve biz orkestranın kurucusuna ulaştık.

        Orkestranın kurucusu Favio Chavez aslında ekolojik teknisyeni Paraguay'da yoksul bir mahallenin çöplüğünün yakınındaki bir okula tayini çıkıyor. Çocuklar suça bulaşmasınlar diye bir koro kurmak istiyor fakat çocukların müzik aleti alacak paraları yok diye ilgi göstermiyorlar.

        "MADEM PARANIZ YOK BURADA BÜYÜK BİR ÇÖPLÜK VAR ALETLERİMİZİ BURADA YAPALIM"
        Bunun üzerinde Chavez diyor ki; "Madem paranız yok burada büyük bir çöplük var. Gelin buradan bulduklarımızla alet yapalım." Böylece ilk orkestrayı aletleri kendileri yaparak kuruyorlar.

        DÜNYACA ÜNE KAVUŞTU
        Böylece orkestranın ünü yavaş yavaş yayılarak dünya çapında bir üne kavuşuyorlar."

        EMİNE ERDOĞAN ENSTRÜMANLARI İNCELEDİ
        Emine Erdoğan orkestranın enstrümanlarını ilgiyle inceledi.

        Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler önümüzdeki günlerde aletlerinin yapım hikayelerinin ATV, A Haber ve Sabah Gazetesi'nde yer alacağını belirtti.

        Daha sonra Emine Erdoğan ile Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, Cateura orkestrasının üyeleriyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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