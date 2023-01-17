Başkan Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili mesaj verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılış töreninde önemli mesajlar verdi:

İnşallah burası merhum Şule ablamızın uğruna ömrünü adadığı aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir.

Son 20 yılda, demokrasimize gölge düşüren anti demokratik uygulamalara son verdik. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını, Allah'a hamd olsun dindirdik. Hamd olsun artık başörtülü valimiz, silahlı kuvvetlerde subaylarımız yargıda hakimlerimiz, savcılarımız var. Olmaz diyorlardı. Er veya geç olacak dedik ve oldu.

27 Mayıs'tan 12 Eylül ve 28 Şubat'a kadar darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin haklarını iade ettik. Hiçbir insanımızın inancından, sakalından, saçından hayat tarzından dolayı ötekileştirilmediği bir huzur iklimini ülkemiz genelinde tesis ettik.

Şimdi atacağımız yeni bir adımla kadınlarımızın hak ve hürriyet alanlarını daha da genişletmeyi arzu ediyoruz. Kısa süre önce Meclis'imizin takdirini sunduğumuz anayasa değişikliği (başörtüsü) teklifi yasalaşması halinde bu reform sürecinin adeta zafer tacı olacaktır.