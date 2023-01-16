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    • 16.01.2023 17:23
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Esir takası, gaz tedariki ve Suriye masada

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta son durum ve esir takası konuları ele alındı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

    Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta son durum ve esir takası konuları ele alındı.

    Rusya'dan gaz tedariki, gaz merkezi ve Suriye masaya yatırıldı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.

    5 OCAK'TAKİ GÖRÜŞME
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alınmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Esir takası, gaz tedariki ve Suriye masada
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