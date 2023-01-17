Samsun'da 4 katlı binada yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Yasemin Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman yayılan binada oturanlar, üst katlara ve pencerelere çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de binanın gazını kesti. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araç ile üst katlarda kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişiye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

'ÇOK KORKTUK'

Yangını eşinin gördüğünü söyleyen Mustafa Şahin, "Eşim çamaşır asmak için balkona çıktığında yangını gördü. Büyük bir panik ile kendimizi dışarı attık. Baktık, kimse dışarı çıkmadı. Tüm apartmana bağırarak haber verdik. Herkesi dışarı çıkarmaya çalıştık. Yangın giriş katta çıktı. Binada komple patlayacak diye çok korktuk. İtfaiye, kısa sürede gelerek bizi kurtardı" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.