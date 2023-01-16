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    • 16.01.2023 11:22
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    Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama! "Hayal ürünüdür itibar etmeyiniz"

    Mehmet Şimşek Sözcü'yü yalanladı! CHP'yin yayın organı Sözcü Gazetesi ekonomi üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 'Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye’nin ekonomik koşullarını “Büyük tsunami geliyor” diye tarif ettiğini' iddia eden Sözcü karamsar bir tablo çizmeye çalışırken yalan çok geçmeden patladı. Şimşek yaptığı açıklamada Sözcü'nün haberinin hayal ürünü olduğunu belirterek, "Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Sözcü’yü patlattı

    CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi ekonomi üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Sözcü, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak asılsız bir habere imza attı.

    SÖZCÜ EKONOMİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONUYA SOYUNDU
    Veli Toprak imzasıyla yayımlanan haberde Şimşek'in, 'Türkiye'nin ekonomik koşullarını "Büyük tsunami geliyor" diye tarif ettiğini "Sürekli para basılıyor. 'Zam yapmayın' demekle enflasyon düşer mi" diye sorduğunu' iddia ederek ekonomi üzerinden karamsar bir tablo çizilmeye çalışıldı.

    MEHMET ŞİMŞEK SÖZCÜ'YÜ YALANLADI
    Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile CHP yandaşı Sözcü'nün haberinin hayal ürünü olduğunu belirterek haberi yalanladı.

    Şimşek yaptığı açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Mehmet Şimşek geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmıştı.
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama! "Hayal ürünüdür itibar etmeyiniz"
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