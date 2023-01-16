Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama! "Hayal ürünüdür itibar etmeyiniz"

CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi ekonomi üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sözcü, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak asılsız bir habere imza attı.

SÖZCÜ EKONOMİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONUYA SOYUNDU

Veli Toprak imzasıyla yayımlanan haberde Şimşek'in, 'Türkiye'nin ekonomik koşullarını "Büyük tsunami geliyor" diye tarif ettiğini "Sürekli para basılıyor. 'Zam yapmayın' demekle enflasyon düşer mi" diye sorduğunu' iddia ederek ekonomi üzerinden karamsar bir tablo çizilmeye çalışıldı.