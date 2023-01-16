Mehmet Şimşek'ten Sözcü'ye yalanlama! "Hayal ürünüdür itibar etmeyiniz"

CHP'nin yayın organlarından Sözcü Gazetesi ekonomi üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Sözcü, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak asılsız bir habere imza attı.
SÖZCÜ EKONOMİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONUYA SOYUNDU
Veli Toprak imzasıyla yayımlanan haberde Şimşek'in, 'Türkiye'nin ekonomik koşullarını "Büyük tsunami geliyor" diye tarif ettiğini "Sürekli para basılıyor. 'Zam yapmayın' demekle enflasyon düşer mi" diye sorduğunu' iddia ederek ekonomi üzerinden karamsar bir tablo çizilmeye çalışıldı.
MEHMET ŞİMŞEK SÖZCÜ'YÜ YALANLADI
Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile CHP yandaşı Sözcü'nün haberinin hayal ürünü olduğunu belirterek haberi yalanladı.
Şimşek yaptığı açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Mehmet Şimşek geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmıştı.