Emniyetten Sözcü’nün ’Öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor’ haberine yalanlama!

Emniyet'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı basın organlarında çıkan "öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor" başlıklı haberde, bazı rakamlar çarpıtılarak olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

DAHA ÖNCE DE TEZKİP EDİLDİ

Haber metninde geçen, "15 yaş altı kullanım oranı son 1 yılda yüzde 0,4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11,7'den yüzde 37,4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47,8'i 19 yaş altı." gibi ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeler ile yayımlanan raporlarımızdan alınan bazı rakamların yerleri değiştirilmiş, hiç olmayan bazı rakamlar ise varmış gibi yansıtılmıştır. Bu yılın Mart ayında yapılan benzer içerikli bir haber yine tarafımızdan tekzip edilmiştir.