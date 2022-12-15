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    • Ekonomi
    • 15.12.2022 06:59
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    • 16.12.2022 15:28
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    Başkan Erdoğan'dan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazının açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimini ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkaracak 2. fazın açılış töreninde önemli açıklamalar bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan tarihi açılışta önemli açıklamalar
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    Avrupa Rusya-Ukraya savaşı sonrası enerji krizi yaşarken Türkiye yaptığı hamlelerle kapasitesini daha da artırıyor. Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.

    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GAZ DEPOSU AÇILIYOR
    Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanına sahip olacak ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini artıracak 2. fazın açılışı yapılıyor. Devreye girecek yeni yapılan tesislerle Silivri'deki tesis Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak. Başkan Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir.

    Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4'te birini karşılayabilecek.

    Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesinin yanında depolama alanında da güvenli hale getirene kadar yatırımlarımız sürecek.

    Türkiye Yüzyılı ile bir gelecek vizyonu sunduk. 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımların meyvelerini almaya başladık.

    ÜRETİM VE DEPOLAMADA KAPASİTE ARTIYOR
    Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanına sahip olacak ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimini ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkaracak.




    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINIYOR
    Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alınıyor.



    Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.



    18 KUYUDA GENİŞLETİLME ÇALIŞMASI
    Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.



        Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.



        Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.



        Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.

        Avrupa'nın en büyük gaz deposu Silivri'de açılıyor!

        Kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkarılan tesis, yurdun yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.


            Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek..

            Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını içerisinde bulunan 4.2 megavatlık güce sahip rüzgâr türbininden sağlayacak. Ülke için stratejik öneme sahip olan 'kara gün dostu' tesis, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlayacak.


            TÜRKMEN GAZI İÇİN 3'LÜ ZİRVE: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
            Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız." demişti.

            Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıkların, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattığına, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin öneminin yeniden anlaşıldığını söyledi.

                Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmakta olduklarını dile getirerek şunları anlattı:

                "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız."



                TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
                Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

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