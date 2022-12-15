Başkan Erdoğan'dan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazının açılış töreninde önemli açıklamalar

Avrupa Rusya-Ukraya savaşı sonrası enerji krizi yaşarken Türkiye yaptığı hamlelerle kapasitesini daha da artırıyor. Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GAZ DEPOSU AÇILIYOR

Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanına sahip olacak ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini artıracak 2. fazın açılışı yapılıyor. Devreye girecek yeni yapılan tesislerle Silivri'deki tesis Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak. Başkan Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4'te birini karşılayabilecek.



Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesinin yanında depolama alanında da güvenli hale getirene kadar yatırımlarımız sürecek.



Türkiye Yüzyılı ile bir gelecek vizyonu sunduk. 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımların meyvelerini almaya başladık.

ÜRETİM VE DEPOLAMADA KAPASİTE ARTIYOR

Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanına sahip olacak ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimini ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkaracak.







BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINIYOR

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alınıyor.