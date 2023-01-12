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    • 12.01.2023 10:24
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    • 12.01.2023 10:45
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    Ahmet Davutoğlu'nun itirafları 6'lı masanın yandaşlarını bile çıldırttı! Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar...

    6'lı masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu 'sistemsizlik' itirafıyla ortalığı karıştırdı... 10 kez toplanan muhalefet henüz aday meselesini yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını tarif ederek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın etkisi sürerken Gelecek Partisi lideri bir bomba daha patlatarak, "6'lı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.

    takvim.com.tr
    6’lının yandaşları bile patladı

    Muhalefetin 6'lı masası henüz adayını belirleyememişken bir de yetki krizi yaşamaya başladı.

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının son toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

    9,5 SAAT YİYİP İÇİP DAĞILDILAR: ADAY YOK
    6'lının Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.

    DAHA ADAYI KONUŞMAMIŞLAR BİLE
    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı yapılırken, "Adayı konuşmaya başlayacağız" denildi.

    Söz konusu metinde adaylık meselesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

    Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır."

    "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
    Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

    "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

    TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
    Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirerek bu sistemin her biri biribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin millette karşılık bulmayacağını belirterek, "6 kaptanlı gemi batar" ifadeleriyle sistemin boş olduğunu işaret etti.

    AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
    Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken ikinci bomba patladı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu gözler önüne serdi.

    Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

    Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

    MASANIN YANDAŞLARI BİLE ÇILDIRDI
    Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.

        ŞİRİN PAYZIN: YÜZDE 1 OYU VAR BU NE ÖZGÜVEN
        CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu.

        Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi.

        Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.

        ÖZER SENCAR: DAHA AYIP ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM
        CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi.

        Fondaş Medyascope'ta Ruşen Çakır ile programa katılan Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.

        BARIŞ YARKADAŞ: YORUYOR
        CHP'li Barış Yarkadaş da Davtuoğlu'na tepki gösterdi. Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

        İSMAİL SAYMAZ VE NEVŞİN MENGÜ DE ÇILDIRMIŞTI
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullanmış ve Davutoğlu'na tepki göstermişti.

            İsmail Saymaz şunları yazdı;

            "Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

            Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."

            NEVŞİN MENGÜ'DEN ATEPKİ: "DEMOKRASİYE AYKIRI"
            Davutoğlu'nu CHP yandaşı Nevşin Mengü tarafından da sert ifadelerle eleştirildi.

            Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'Kukla aday' tepkisi

            Geçmişte Temel Karamollaoğlu'nun da benzer açıklama yaptığını bu nedenle bu konunun masada konuşulduğunu dile getiren Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.

            "ALTILI MASA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"
            Mengü'nün konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Bu başkanlar, her konuda son sözü söyleyecek. Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur. Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.

            "YÜZDE 1 OY ALAN NASIL YÜZDE 51 İLE SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE OLUR"
            Yüzde 1 oyla şunu bunu yapamazsın diyecekleroy oranları farklı, yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacaklar? Bu biraz demokrasiye de aykırı. Başka bir sistem bulmaları lazım"

            AK PARTİ SİSTEMSİZLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ
            6'lı masanın yandaşları seçimi kazanamayacaklarını anlayınca masaya tepkilerini yükseltirken AK Parti de masanın önerdiği sistemsizliği ve Türkiye'yi düşümek istedikleri kaosa tepki gösterdi.

                "ALLAH, ÜLKEYİ BUNLARDAN VE İTTİFAKLARINDAN KORUSUN!"
                AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "İnsansız hava araçlarına özenerek insansız parti kuran Ahmet Davutoğlu, "Adayımız Cumhurbaşkanı seçilir de benim dediğimi yapmazsa kriz çıkar ve ülke seçime gider." diyor. Dünyanın en ucube sistemi! Allah, ülkeyi bunlardan ve ittifaklarından korusun!" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu'nun itirafları 6'lı masanın yandaşlarını bile çıldırttı! Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar...
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