Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Şüpheliler adliyeye getiriliyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.
Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.
Diğer 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.