Başkan Erdoğan, 9 yaşındayken çay sözü verdiği Ayşegül Soğancı'nın ailesinin evine konuk oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninin ardından kendisini davet eden 19 yaşındaki genç kızın ailesinin evine konuk oldu.
Menteşe Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaşayan Soğancı ailesini ziyaret eden Erdoğan, baba Selman Soğancı ve diğer aile üyeleriyle sohbet etti. Erdoğan'ın ev ziyareti yaptığını duyan vatandaşlar da sokakta kalabalık oluşturdu.
Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir turu yaptı. Ziyarete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile beraberindekiler de eşlik etti.
CUMHURBAŞKANIMIZ BANA 'ÇAY İÇMEYE GELECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİ"
Başkan Erdoğan'ı evine davet eden 19 yaşındaki Ayşegül Soğancı, Erdoğan'ı en son 9 yaşında gördüğünü söyledi.