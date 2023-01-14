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    • 14.01.2023 18:32
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    Başkan Erdoğan'dan Fethiye'de Yunan'a uyarı: "Uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz olmaz"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yaptığı toplu açılış törenin ardından Fethiye'de vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayat geçirerek, ülkemizi her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız." dedi. Türkiye'nin elindeki füzelerin menzilini 1000 kilometreye çıkaracağını belirten Erdoğan, "Yunanistan İzmir'de atılacak olan bir füzenin korkusunu yaşıyor. Ben de diyorum ki, ey Yunan, uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz olmaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yunan’ı uyardı: Uslu dur seninle işimiz olmaz
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yaptığı toplu açılış törenin ardından Fethiye'de vatandaşlara seslendi.


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FETHİYE'DE YUNAN'A UYARI | VİDEO İZLE


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Her alanda asırlık hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik. Bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize koşuyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor. Türkiye bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişletyerek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor, her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna hep birlikte sevinmeliyiz. Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna hep birlikte sahip çıkmalıyız.

    KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI
    Bunlar F-16 taşıdığı bombayı taşıyor.

    "EY YUNAN SEN USLU DURDUĞUN MÜDDETÇE BİZİM SENİNLE İŞİMİZ YOK."
    Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yüzde 7'ydi, şimdi yüzde 80. Nereden nereye geldik. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılemamız da var, seri üretimine başladıktan sonra da bunlar F-16'ının taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor: Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki "Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok." Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu iyi biliyorsunuz. İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum.

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