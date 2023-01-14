Başkan Erdoğan Muğla'da dev yatırımlarının toplu açılış törenine katılıyor: Şehirde büyük heyecen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da tamamlanan yatırımların açılışını yapacak. Bugün Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında gerçekleştirilecek açılış töreninde sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilecek.
"DEVASA YATIRIMLARA KAVUŞTURDU
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli açılışlar yapmak için Muğla'mıza geliyor. Muğlalı hemşerilerimiz; 20 yıldır girdiği her seçimi açık ara kazanan, Muğla'mızı devasa yatırımlara kavuşturan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyor.
Muğla'mızda; ulaşımdan eğitime, gençlikten spora, kültürden turizme, çevreden sağlığa, ormandan sulama projelerine kadar her alanda büyük yatırımlara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ocak günü saat 1.00'da yapılacak toplu açılış programına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.
HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZLEDİ
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreni dolayısıyla Muğla'ya gelecek. Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanındaki programın başlama saati 13.00. İl genelinde tamamlanan yatırımların açılışı gerçekleştirilecek.