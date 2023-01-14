Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2023 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2023 11:23
    ABONE OL

    Son dakika: Suriye'de 11 terörist sarı torbaya! Diyarbakır'da 840 personelle hainlere abluka

    Son dakika haberi... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır’da ise; 840 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı.

    AJANSLAR
    Suriye’de hafta sonu temizliği: 11 terörist ex

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak" denildi.

    840 PERSONELLE HAİNLERE ABLUKA
    İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı.

    Operasyonun ilk gününde lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 adet eyp düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

        5 ADET SIĞINAK TESPİT EDİLDİ
        Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyarbakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde (5) adet sığınak tespit edildi.

        Sığınaklar içerisinde;
        - (1) adet EYP düzeneği,
        - (1) adet 4'lü pil bloğu,
        - (3) adet tüp,
        - (145) kg. toz esrar,
        - (45) kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi.

            Ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

            ŞEHİT ATEŞİ DÜŞMÜŞTÜ
            Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un (37) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Brezilya’da darbe girişiminin hesabı soruluyor!
            Haberler Güncel Son dakika: Suriye'de 11 terörist sarı torbaya! Diyarbakır'da 840 personelle hainlere abluka
                SON DAKİKA