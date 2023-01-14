Son dakika: Suriye'de 11 terörist sarı torbaya! Diyarbakır'da 840 personelle hainlere abluka

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak" denildi.
840 PERSONELLE HAİNLERE ABLUKA
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonun ilk gününde lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 adet eyp düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.