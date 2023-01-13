Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

Burası gıda çarşısına dönüştüğünde burada uzunca bir zaman peynir sattık, sucuk, pastırma bunların satışını yaptık. Yani burada bir geçmişim var.

Böyle bir mezbelelik haldeydi. Burada top da oynadım. Rami top sahası olduğu zaman. Buralara yabancı değiliz, bizim Süleyman efendi de burada zaman geçirdi. Hepsinden öte Sultan 2. Mahmud 1829-29'daki Osmanlı-Rus savaşının askeri ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. Daha sonra gıda toptancıları sitesi dahil farklı biçimde değerlendirmiştir. Bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar nihayet bitti. Sadece bir kütüphane değil pekçok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık. Buradaki kütüphanemiz günün 24 saati kitapseverlere hizmet verecektir. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen diğer ilaveleriyle yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş bulunuyor. Kütüphanemizde 2 milyonu aşkın ve 4 bin 200 kişilik kapasiteyle hizmete başlamasından memnuniyet duyuyorum.

Kitap sayımız zaman içinde daha da artacak. Atatürk İhtisas Kütüphanesi de 25 bin ciltlik külliyatı ile önemli ihtiyacı karşılayacaktır. Yazma Eserler Kütüphanesi buraya ayrı bir derinlik katacaktır. Dijital kaynaklar da burada meraklılarıyla buluşacaktır.

Gerçekten bu eser her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin özellikle de İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı, ecdada karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Modern sanatların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bir kongre ve kültür merkezi, sergi merkezi ve kütüphaneyi milletimizin hizmetine sunduk.

Cumhurbaşkanlığımızın Çankaya Köşkü'ndeki Tarabya yerleşkesinde, Dolmabahçe, Yıldız Sarayı'ndaki eserleri restore ederek Vahdeddin Köşkü'nü bugünkü haline getirerek tarihimize sahip çıktık.

Rami Kütüphanemiz çok farklı geleceğe yatırımın eseri olacak. Dünyanın dört bir yanından kitap ithalatı yapacağız.