Şebnem Korur Fincancı'dan bir skandal daha! TSK'ya iftirasını savundu: Pişman değilim

Terör örgütü PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TAHLİYE SONRASI SKANDALLARA DEVAM ETTİ
Terör örgütü PKK'nın 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' iftirasını köpürten Şebnem Korur Fincancı tahliyesinin ardından skandallarını sürdü.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Almanya merkezli DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı hedef alan sözlerinden dolayı herhangi bir pişmanlığının olmadığını, sözlerinin arkasında olduğunu savundu.
Fincancı şu skandal ifadeleri kullandı;
"Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum. Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var."
Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza attı.
HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirmişti.
Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef aldı | İZLE
Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı.