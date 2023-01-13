Şebnem Korur Fincancı'dan bir skandal daha! TSK'ya iftirasını savundu: Pişman değilim

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Almanya merkezli DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı hedef alan sözlerinden dolayı herhangi bir pişmanlığının olmadığını, sözlerinin arkasında olduğunu savundu.

Fincancı şu skandal ifadeleri kullandı;

"Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum. Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var."