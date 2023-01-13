Muharrem İnce 6'lı masayı bizim manşetimizle vurdu: Tam 7 Kocalı Hürmüz

YARDIMCISINDAN EMİR ALAN CUMHURBAŞKANI MI OLACAK

6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım. Böyle mi yönetecekler. Bunlar anayasayı 1 kez bile okumadılar mı? Yardımcısından emir alan bir cumhurbaşkanı olacak. İnsanları kandırıyorlar. Millete diyorlar ki güvenin buna… Millet %50+1 oy verecek, seçilecek. Ama genel başkanlar ona güvenmeyecek, bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Böyle bir yapı olabilir mi? Bu yapıdan başarı çıkar mı ?

Atıyorum Karayollarına birisi atanacak bir tanesi kabul etmedi ne olacak? O zaman kriz çıkarmış yeniden seçime giderlermiş. Bugün Babacan yine bir şeyler söylemiş… O da ilginç şeyler söylüyor. Türklüğü kaldırıyor. İlk 4 maddeyi tartışıyor. Her gün bir şey sallıyor yani."

İSMAİL SAYMAZ DA KULLANMIŞTI

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullanarak masayı eleştirmişti.

İsmail Saymaz şunları yazdı;

"Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."