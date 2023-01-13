Muharrem İnce 6'lı masayı bizim manşetimizle vurdu: Tam 7 Kocalı Hürmüz

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının onuncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.
10 SAATE YAKIN KONUŞTULAR ADAY ÇIKARAMADILAR
Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.
Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle yapıldı.
BİR DE YETKİ KRİZİ ÇIKTI
Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.
AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.
Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.
Ahmet Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "
"CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;
"Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"
TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirdi. Bu sistemin hbiribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.
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Masanın yandaşları bile Davutoğlu'na ateş püskürdü. Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir bomba daha patladı.