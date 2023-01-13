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    • Güncel
    • 13.01.2023 22:36
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    • 13.01.2023 23:00
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    Muharrem İnce 6'lı masayı bizim manşetimizle vurdu: Tam 7 Kocalı Hürmüz

    6'lı masa adaylık krizinin ardından şimdi de yetki krizi ile sallanıyor... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf edererek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasıyla krizi daha da alevlendirdi. Takvim.com.tr bu sistemsizliği "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetiyle görürken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 6'lı masayı takvim.com.tr'nin manşetiyle vurdu. Muharrem İnce, "Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İnce bizim manşetimizle vurdu

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının onuncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

    10 SAATE YAKIN KONUŞTULAR ADAY ÇIKARAMADILAR
    Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.

    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle yapıldı.

    BİR DE YETKİ KRİZİ ÇIKTI
    Masa henüz adayına karar verememişken bir de yetki krizi yaşanmaya başladı.

    AHMET DAVUTOĞLU SİSTEM DİYE SUNDUKLARI SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

    Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

    Ahmet Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

    "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "

    "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
    Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

    "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

    TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
    Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirdi. Bu sistemin hbiribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    Masanın yandaşları bile Davutoğlu'na ateş püskürdü. Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

    AHMET DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
    Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşları tarafından bile eleştirilirken bir bomba daha patladı.

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün akşam Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu gözler önüne serdi.

        Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

        Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

        MUHARREM İNCE 6'LIYI BOMBALADI
        CHP'de ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de 6'lı masayı eleştirdi. Sistemin işlemeyeceğine dikkat çeken Muharrem İnce, Takvim.com.tr'nin "7 Kocalı Hürmüz arıyorlar" manşetiyle 6'lı masayı vurdu.

        Bir YouTube programına katılan Muharrem İnce insanları kandırdıklarını belirterek şunları söyledi;

        TAKVİM.COM.TR'NİN MANŞETİYLE VURDU: TAM 7 KOCALI HÜRMÜZ
        "Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?

        YARDIMCISINDAN EMİR ALAN CUMHURBAŞKANI MI OLACAK
        6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım. Böyle mi yönetecekler. Bunlar anayasayı 1 kez bile okumadılar mı? Yardımcısından emir alan bir cumhurbaşkanı olacak. İnsanları kandırıyorlar. Millete diyorlar ki güvenin buna… Millet %50+1 oy verecek, seçilecek. Ama genel başkanlar ona güvenmeyecek, bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Böyle bir yapı olabilir mi? Bu yapıdan başarı çıkar mı ?

        Atıyorum Karayollarına birisi atanacak bir tanesi kabul etmedi ne olacak? O zaman kriz çıkarmış yeniden seçime giderlermiş. Bugün Babacan yine bir şeyler söylemiş… O da ilginç şeyler söylüyor. Türklüğü kaldırıyor. İlk 4 maddeyi tartışıyor. Her gün bir şey sallıyor yani."

        İSMAİL SAYMAZ DA KULLANMIŞTI
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullanarak masayı eleştirmişti.

        İsmail Saymaz şunları yazdı;

        "Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

        Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."
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