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    • 14.01.2023 00:34
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    Başakşehir'de polise alçak saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

    Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir’de polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Maskeli bir şahıs tarafından yapılan alçak saldırıda polis memuru yaralandı.

    Polise alçak saldırı!

    Başakşehir'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

    Başaksehir'de polis ekiplerine silahli saldiri açıldı!

    MASKELİ SALDIRGAN ATEŞ AÇTI
    Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.

    Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

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    Haberler Güncel Başakşehir'de polise alçak saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
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