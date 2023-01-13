Başakşehir'de polise alçak saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı

Başakşehir'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

MASKELİ SALDIRGAN ATEŞ AÇTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.