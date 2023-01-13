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    • Güncel
    • 13.01.2023 10:18
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    • 13.01.2023 10:27
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    Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi! İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor!

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz." dedi.

    Tarih verildi! İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor!

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." ifadelerini kullandı.

    Karaismailoğlu "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz." dedi.

    TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI

    Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.

    Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.

    İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

    İKİ AŞAMADA İNŞA EDİLDİ

    "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi.

    İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN DURAKLARI

    Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor.

    Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

    Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

    Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

    Hasdal

        Kemerburgaz

        Göktürk

        İhsaniye

        Uydu Terminali

        İstanbul Havalimanı

        Kargo Terminali

        Arnavutköy-1

        Arnavutköy-2

        Fenertepe

        Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

        Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

        Halkalı Stadı

        Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)

        4 İLÇEDEN GEÇİYOR

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesiminde, doğu-batı kesimine konumlandırıldı.

        Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçiyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi! İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor!
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