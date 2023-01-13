Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi! İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor!

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz." dedi.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI
Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.
İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.
İKİ AŞAMADA İNŞA EDİLDİ
"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi.
İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN DURAKLARI
Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor.
Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:
Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)
Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)
Hasdal