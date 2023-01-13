Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi! İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor!

İKİ AŞAMADA İNŞA EDİLDİ

"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN DURAKLARI

Metro hattının güzergahı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşuyor.

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

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