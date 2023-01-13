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    • 13.01.2023 09:39
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    İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 6'lı masa buna çok üzülecek

    Son dakika haberleri... 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan'ın masasına gelen son anket sonuçları da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yapılan son anketlere göre partisinin oy oranının yüzde 41-42 bandında olduğunu söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın da oy oranını açıklayan Şen, tek başına kazanacak dedi.

    İşte Başkan Erdoğan’ın masasındaki son anket!

    Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor.

    Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programına katıldı.

    Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

    'AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 41-42'

    AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.

    Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK BAŞINA YÜZDE 52'Yİ GARANTİLİYOR"

        AK Partili Mustafa Şen'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

        "AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakı'nın mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.

        Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var."
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