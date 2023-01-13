İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 6'lı masa buna çok üzülecek

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK BAŞINA YÜZDE 52'Yİ GARANTİLİYOR"

AK Partili Mustafa Şen'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

"AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakı'nın mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil.