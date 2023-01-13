İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 6'lı masa buna çok üzülecek

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor.
Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.
'AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 41-42'
AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu söyleyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına yüzde 52'yi garantilediğini belirtti.
Temmuzdan beri yükselen oy oranlarına dikkat çeken Mustafa Şen, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söyledi.