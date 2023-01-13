Başörtüsüne Anayasal güvence için yol haritası belirlendi: Muhalefet sabote ederse referanduma gidilecek!

"SÜREÇ ARTIK BAŞLADI"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmede iki maddelik Anayasa değişiklik teklifinin süreçlerini ele aldıklarını ifade etti.
Teklife, MHP Grubu olarak bütün milletvekilleriyle imza verdiklerini hatırlatan Akçay, "Bu süreç artık başladı. Önümüzdeki günlerde komisyon sürecine başlayacağız. Ondan sonra Genel Kurul safhasında, diğer parti gruplarının şimdilik flu olan tutumlarının da komisyon ve Genel Kurul safhasında net şekilde ve mecburen ortaya çıkacağını, neticede de 400'ü aşan bir kabul oyuyla bu değişiklik teklifinin Meclis'te kabul edileceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.
"Dokunulmazlık dosyaları gerekçesiyle bir pazarlık konusu yapılmış gibi gözüküyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna Akçay, "Gözünüzün üzerinde kaşınız var gibi birtakım bahanelerin üretilmemesi gerekir. Dokunulmazlık dosyalarının Meclis'e gelmiş olması, Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine katılmama gerekçesi olamaz. Bu, kabul edilemez. Bir haklılık da taşımaz. Böyle bir pazarlık söz konusu da olamaz. Neyin pazarlığı olacak? Ortada gayet net, açık iki maddelik teklif var. Süreç bu doğrultuda olacak. Aksi takdirde diğer tutumlar bahane üretmekten öteye gitmez." karşılığını verdi.
Bu arada mevzuata göre, Anayasa değişiklikleri, 360 ila 400 oy arasında kabul edilirse zorunlu olarak referanduma gitmesi gerekiyor. 400'ün üzerinde oyla kabul edilirse ihtiyari referandum yani Cumhurbaşkanı, bu konuda isterse referanduma gidebilir.
CHP VE İYİ PARTİ AK PARTİ'NİN ZİYARET İÇİN RANDEVU TALEBİNE 'HAYIR' YANITI VERMİŞTİ
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna, 'hayır' yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti 'nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.
İYİ Partili Musavat Dervişoğlu, "İYİ parti olarak yarın karma komisyonda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz." açıklamasında bulundu.
HDP DE REDDETMİŞTİ
HDP de devam eden parti kapatma davası ve hesaplarına bloke konulması gerekçesiyle AK Parti'den gelen görüşme talebine olumsuz yanıt vermişti.
MUSTAFA ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Gerçekten bir çözüm istemiyorsa bu çözüm anayasal düzenlemesiyle düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur. Herkes ilkesel olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum" dedi.
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.
Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.