Başörtüsüne Anayasal güvence için yol haritası belirlendi: Muhalefet sabote ederse referanduma gidilecek!

"HALKIN GÖZÜ TERAZİDİR"

CHP, HDP ve İYİ Partinin görüşme talebine olumsuz yanıt verdikleri hatırlatılarak "Görüşme talebine 'hayır' dediler ama Genel Kurulda 'evet' oyu vereceklerini mi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, "Doğrudur, ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler ama 'Biz bu Anayasa değişiklik teklifini istemiyoruz, desteklemiyoruz.' diye talepleri var mı? Böyle bir şey diyorlarsa cevabını millete verecekler. Zaten seçime çok kısa süre kaldı. Halkın gözü terazidir; milletimiz, kim, niye yaptı, nasıl yaptı? En iyi şekilde değerlendirir ve nihai kararı millet verir. Söz de karar da milletindir. Milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Anayasa değişikliği için siyasi partilerden yeniden randevu talep eder misiniz?" sorusuna Yılmaz, "Komisyonlarda, Genel Kurulda yine uzlaşmaya açığız. Yeter ki sorun ortadan kalksın. Amacımız üzüm yemek. Başkaları gibi amacımızın dışında siyasi amacımız yok. İstediğimiz, milletin gündemine getirilen bu suni problemin kesin olarak ortadan kaldırılması. Bunu yapacağımıza inanıyoruz." karşılığını verdi.

"O KONUYLA BU KONUNUN ALAKASI YOK"

"Randevu talebini, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili fezlekelerin Karma Komisyon gündemine getirildiği için geri çevirdiler. Dokunulmazlık fezlekelerinin zamanlaması doğru mu?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"O konuyla bu konunun birbiriyle alakası yok. Hem 'kuvvetler ayrılığı' diyeceksiniz hem de 'Hiç kimse hakimlere telkinde dahi bulunamaz.' diyeceksiniz ama ondan sonra bir mahkemeye giderek hakime... Bu, milleti memnun eder mi? Kuvvetler ayrılığına uyar mı? Bir milletvekili yasaları çıkarır. Yasaları çıkarınca da önce o yasalara kendisi uyması lazım. Çıkardığınız yasalara uymazsanız hukukun üstünlüğü, hukuk devleti denir mi? Bu yapıldı. Diğeri de bir şehit yakınına küfretti. Allah için hangisini kabul edersiniz. Belki binlerce dokunulmazlık dosyası var. Hiçbiri komisyon gündemine getirilmiyor ama milletin kırmızı çizgilerini geçen, 'Bu kadar da olmaz' denilen durumlarda yapılması en doğal şeydir. Anayasa çalışmasıyla diğerlerini birbirine karıştırmak doğru değil. Milletimiz yine bunu da değerlendirir. Ne yapılıyorsa en küçük şey bile milletimizin gözü önünde yapılıyor. Milletimiz her birini tartacak, değerlendirecektir. Milletin hükmüne, kararına hepimiz şimdiden razıyız."