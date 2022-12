Son dakika: Başörtüsüne anayasal güvence! TBMM Başkanı Şentop: 400'ün üzerinde bir oyla Meclis'ten geçebilir

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başörtüsü teklifine partiler ne diyor? Başörtüsü teklifi referanduma gider mi? 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber Ankara Temsilcisi Murak Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TBMM biz de bir tabirdir gündemine hakimdir. İstediği her konuyu görüşebilir bunun süresi de Meclis'in görevi devam ediyor. Seçim yapılacağı güne kadar TBMM çalışabilir bir takvim dahilinde. İhtiyaç olan milletimizin faydasına olan her türlü meseleyi müzakere eder kanun değişikliği yapabilir.

Bu anlamda bir sınırlama yok tek sınır seçim. Seçim günü. Ancak genel olarak seçim çalışmaları falan gündeme geleceğe için seçimlere aşağı yukarı 1,5-2 ay kala bir zaman Meclis çalışmalarına ara veriyor, milletvekilleri de bölgelerinde seçim çalışmaları sürdürüyor. Ancak bu bir kararla olan bir şey eğer gündem varsa çalışacak konu varsa çalışmalar devam da edebilir.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASA DÜZENLEMESİ

Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anaysa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün.

Eğer bu anlamda getirilecek anayasa değişikliğine genel olarak bir destek verileceği ifade ediliyorsa bunun için yeterli sayı var bu yapılabilir. Vakit olarak da yeterlidir zaman bu anlamda.

Ancak ben böyle bir açık çek olabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Muhakkak maddeler üzerinde hangi maddelerin değişiklik teklifinin içine gireceği hangileriyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı tartışılacaktır.

Bu aşamada böyle bir konu bu tür müzakereler tartışmalar çerçevesi dikkate alınırsa şüphesiz zaman alır yetişmesi kolay değil bunun. Ama biz destek veriyoruz ne getirirseniz bunu destekleyeceğiz deniyorsa o kolay yapılabilir.

REFERANDUMA GİTMEDEN OLUR MU?

Ben mümkün görüyorum. 400'ün üzerinde bir oyla TBMM'den bu tablo içerisinde böyle bir değişiklik geçebilir.

Bu nereden ortaya çıktı falan diye bazen görüyorum. Bazı akademisyen arkadaşları da tuhaf bir şekilde niye böyle bir değişiklik yapılıyor diye açıklamalar görüyorum biraz siyaseti ve Meclis gündemini takipten kopmaktan kaynaklanabilir.

Biliyorsunuz böyle bir gündem esasen yoktu bu konuda bir hukuki düzenleme yapılması gereğini Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti ve arkasından da bu konuya yönelik bir kanun değişikliği teklifi verildi. Bunun üzerine konu gündeme gelmiş oldu.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE PARTİLER NE DİYOR?

Bu şunu ortaya çıkartmış oldu yapılan tartışmalardan bunu da görüyoruz aslında bu konuda bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç var diyen bir kesim ortaya çıktı. Fakat bu hukuki düzenlemeye gerek var bu konu çözülmelidir kalıcı olarak çözülmelidir konusunda ittifak var. Herkes müttefik Meclis'te. İkincisi bu konu hukuki bir düzenleme ile çözülmelidir diyenler de 400'ü geçecek bir çoğunlukta şu anda.

Gerek yoktu konu çözülmüştü diyenler de var ama bir hukuki düzenleme ile çözülmesi gerekir diyenler 400'ü geçecek çoğunlukta.

"BİR DAHA KANUNLA DENEMEK YANLIŞ OLUR"

Peki hukuki düzenleme ne olmalıdır? Kanun mu anayasa değişikliği mi? Bu kanun konusuna ben de görüşlerimi açıkladım çünkü başta benim kendi kız kardeşlerim olmak üzere yakınımda iki halam onların kızları olmak üzere geniş bir toplum kesimi bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşamış. Ne zaman? 30 seneden fazla bir zamandır. Kanun meselesi ise çok basit olarak iki defa denenmiş kanunla bu konunun çözümü için adım atılmış. Bir kere kanun çıkartılmış AYM iptal etmiş. Bir kere daha çıkartılmış AYM yorumla başörtüsünü kapsamadığını bu kanun değişikliğini ifade etmiş.

Dolayısıyla kanunla bu konu denenmiş ama çözülememiş. Bir daha kanunla bu konuyu denemek yanlış olur.

Öbür taraftan kanunla bir hak tanıdığınız zaman bu hakkın kanunla başka bir kanunla kaldırılması yolunu açmış olursunuz. Bu bakımdan teminatlı bir değişiklik kalıcı olsun kalıcı olarak çözelim deniyorsa bu bir anayasa değişikliği ile olabilecek bir şey. Dolayısıyla bir anaysa değişikliği gündeme geldi teklif verildi ben prensip olarak konu çözülsün, hukuk kuralıyla çözülsün yönündeki yaklaşımı dikkate alarak diyorum ki anayasa kuralıyla bu konu kalıcı halde çözüme kavuşturulabilir. Ben geçeceğini düşünüyorum Meclis'ten.

Şüphesiz burada Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın açıklaması doğrudur. 400'ün üzerinde bir oyla geçtiği taktirde Meclis'ten bu halk oylamasına sunulmuyor bu değişiklik. Burada esas olan meselenin çözümüdür. Parlamentoda Meclis çatısı altında çözülmesi herkesi memnun edecektir. Tekrar bunun referanduma sunulmasına gerek yok o aşamada.

CHP'NİN "İMZA ATAMAZ" ELEŞTİRİSİ

Doğru değil, bilgisizlikten kaynaklanan bir iddia.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Siyaseten erken seçimden bahsetmek mümkün değil.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Aday olması konusunda herhangi bir engel yok.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ ÇAĞRISI

Yerel seçimlerin yenilenmesiyle ilgili bir hüküm yok.

6'LI MASANIN PARLAMENTER SİSTEM TEKLİFİ

Kopyala-yapıştır çalışmaları Türkiye artık taşıyamaz.