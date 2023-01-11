AK Parti'den MHP'ye "Anayasa" ziyareti: "Önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık"

HAFTAYA KOMİSYON GÜNDEMİNE ALMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon

gündemine alma konusunda mutabık kaldık." dedi.

85 milyonun bu teklifin arkasında olduğunun altını çizen Yılmaz, "400'ün üzerinde oy bekliyoruz" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ AK PARTİ'NİN ZİYARET İÇİN RANDEVU TALEBİNE 'HAYIR' YANITI VERMİŞTİ

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna, 'hayır' yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti 'nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

İYİ Partili Musavat Dervişoğlu, "İYİ parti olarak yarın karma komisyonda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz." açıklamasında bulundu.

HDP DE REDDETMİŞTİ

HDP de devam eden parti kapatma davası ve hesaplarına bloke konulması gerekçesiyle AK Parti'den gelen görüşme talebine olumsuz yanıt vermişti.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Gerçekten bir çözüm istemiyorsa bu çözüm anayasal düzenlemesiyle düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur. Herkes ilkesel olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum" dedi.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.

Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.