Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'deki tüm imam hatiplerde öğrenci sayısını bir dönem 60 bine düşürmüşlerdi. Bugün imam hatiplerde 1 milyon 300 bin öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzda gençlerin her birini önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz.



İlahiyat fakülteleri sıradan öğretim kurumları değildir. Tıpkı imam hatipliler gibi ilahiyatlar da belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir.





