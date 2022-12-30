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    • 30.12.2022 20:15
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    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bir dönem eğitim gören öğrenci sayısı düşürülen imam hatiplerde bugün 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzda gençlerin her birini önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Türkiye'deki tüm imam hatiplerde öğrenci sayısını bir dönem 60 bine düşürmüşlerdi. Bugün imam hatiplerde 1 milyon 300 bin öğrenci eğitim görüyor.

    Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzda gençlerin her birini önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz.

    İlahiyat fakülteleri sıradan öğretim kurumları değildir. Tıpkı imam hatipliler gibi ilahiyatlar da belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir.



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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
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