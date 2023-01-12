Terör kampına dönen İsveç'ten skandal görüntüler geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç eski Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.
Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.
İSVEÇ'TEN REZİL GÖRÜNTÜLER: BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASTILAR!
Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor.
İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar.
Terör örgütü yandaşları o skandalları sosyal medya üzerinden de dolaşıma soktu.
SKANDALA TEPKİLER YÜKSELDİ
Rezil görüntülere sosyal medyada tepkiler yükseldi. İsveç'in gereken adımları atarak teröristleri Türkiye'ye iade etmesi gerektiğine dikkat çekilirken aksi halde NATO'yu unutması gerektiği belirtildi.
İşte o tepkilerden bazıları;