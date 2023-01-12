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    • 12.01.2023 15:02
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    İsveç'ten rezil görüntüler! Terör örgütü PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini astı...

    İsteç'te büyük skandal! Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar.

    takvim.com.tr
    İsveç’ten rezil görüntüler!

    Terör kampına dönen İsveç'ten skandal görüntüler geldi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç eski Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

    Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.

    İSVEÇ'TEN REZİL GÖRÜNTÜLER: BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASTILAR!
    Ancak adeta terör kampına dönen İsveç'ten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor.

    İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ayaklarından astılar.

    Terör örgütü yandaşları o skandalları sosyal medya üzerinden de dolaşıma soktu.

    SKANDALA TEPKİLER YÜKSELDİ
    Rezil görüntülere sosyal medyada tepkiler yükseldi. İsveç'in gereken adımları atarak teröristleri Türkiye'ye iade etmesi gerektiğine dikkat çekilirken aksi halde NATO'yu unutması gerektiği belirtildi.

    İşte o tepkilerden bazıları;

        İSVEÇ BAŞBAKANI KRISTERSSON'UN GERİ ADIMI
        Teröristlere kol kanat geren İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız." dedi. Ancak kısa süre sonra Kristersson geri adım attı.

        Kristersson, 'Türkiye'nin taleplerini Stockholm'ün 'karşılayamayacağı' yönündeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kristersson, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

        "YANLIŞ ANLAŞILDIM"
        NATO kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi.

        Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

        "KENDİ İÇ KARARLARINI VERMELERİNE SAYGIMIZ SONSUZ"
        "Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik."         iddiasında bulunan Kristersson şöyle konuştu:

        "Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."

        Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.
        Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." dedi.

        FETÖ'CÜ TERÖRİST BÜLENT KENEŞ'İ DE İADE ETMEDİLER!
        Öte yandan İsveç mahkemesi geçen hafta, Başkan Erdoğan tarafından bizzat iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini engellemişti.

        Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamayan iki NATO üyesi ülke konumunda bulunuyor. İsveç'in bu skandal tavırları üyeliğin Türkiye tarafından uzun bir süre daha onaylanmayacağını gösteriyor!

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        Haberler Güncel İsveç'ten rezil görüntüler! Terör örgütü PKK yandaşları Başkan Erdoğan’ın maketini astı...
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