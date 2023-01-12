"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

NATO kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi.

Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

"KENDİ İÇ KARARLARINI VERMELERİNE SAYGIMIZ SONSUZ"

"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." iddiasında bulunan Kristersson şöyle konuştu:

"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."

Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.

Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." dedi.

FETÖ'CÜ TERÖRİST BÜLENT KENEŞ'İ DE İADE ETMEDİLER!

Öte yandan İsveç mahkemesi geçen hafta, Başkan Erdoğan tarafından bizzat iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini engellemişti.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamayan iki NATO üyesi ülke konumunda bulunuyor. İsveç'in bu skandal tavırları üyeliğin Türkiye tarafından uzun bir süre daha onaylanmayacağını gösteriyor!