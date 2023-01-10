Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2023 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 17:08
    ABONE OL

    Stoltenberg'ten skandal açıklama: İsveç FETÖ ve PKK'lı teröristleri iade etmiyor NATO Türkiye'den onay bekliyor!

    Son dakika haberi! Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya rağmen İsveç, terörist FETÖ'cü ve PKK'lıları Türkyie'ye iade etmemek için elinden geleni yapıyor. Son olarak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söylemişti. Skandal bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inandığını söyleyerek İsveç'in sorumluluklarını yerine getirmemesini görmezden geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Stoltenberg’ten skandal üyelik açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

    İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR
    Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya rağmen İsveç, terörist FETÖ'cü ve PKK'lıları Türkyie'ye iade etmemek için elinden geleni yapıyor. Son olarak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söylemişti.

    İSVEÇ'TEN SKANDAL AÇIKLAMA
    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi. Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

    TERÖRİSTLERE KALKAN OLDULAR: "KENDİLERİNE VERMEK İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ İSTİYOR"
    İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı. Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.


    STOLTENBERG SKANDAL AÇIKLAMAYA GÖRMEZDEN GELDİ
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ile AB arasındaki işbirliği konulu ortak deklarasyonun imza töreninden sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    İsveç'in Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağına yönelik açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerinin tamamlanacağına ve tüm NATO üyelerinin katılım protokollerini meclislerinde onaylayacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de geçerli." dedi.

        İki ülkenin NATO katılım sürecinin, ittifakın modern tarihindeki en hızlısı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzaladıkları üçlü muhtırayla terörle mücadelede işbirliği ve silah satışı kısıtlamalarının kaldırılmasında anlaştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Bunlar da yerine getiriliyor. Daha fazla bilgi ve istihbarat paylaşımı yapılan kalıcı bir mekanizma kurdular ve terör tehditlerine karşı daha yakın çalışıyorlar. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terörden yara almadı. O yüzden NATO müttefikleri ve İsveç ile Finlandiya'nın bu konuda daha fazla çalışmasını memnuniyetle karşılamalıyız."

        Stoltenberg ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın henüz NATO üyesi olmamalarına rağmen üyelik başvurusu öncesine göre çok farklı bir noktada olduklarını belirtti.

        ABD dahil bazı NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'e güvenlik garantileri verdiğini, NATO'nun bölgede varlığını artırdığını hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin yetkililerinin artık birçok seviyede NATO toplantıları ve faaliyetlerine katıldığını kaydetti.

        Stoltenberg, "Türkiye ve Macaristan'da meclislerinin onayıyla katılım protokollerinin tamamlanmasının önemini görüyorum. Bunun olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        STOLTENBERGE İSVEÇ'İN MUHTIRAYA UYDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraya uyduğunu söyledi. Stoltenberg, İsveç'te düzenlenen Folk och Försvar Güvenlik Konferansı'na katılarak konuşma yaptı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına değinen Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde terörle mücadeleyi artırma ve işbirliğini güçlendirme amacıyla üçlü muhtıra imzaladığını hatırlattı.

        Stoltenberg, bu sayede NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet kararı aldığını belirterek "Anlaşmaya uyulduğunu görmekten mutluyum." dedi.

        İki ülkenin üyelik katılım protokolünün şu ana kadar 30 NATO müttefikinin 28'i tarafından onaylandığını anımsatan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakında ittifaka katılacağına inandığını dile getirdi.

        Stoltenberg, NATO'ya başvuru yapmalarından sonra iki ülkeye bazı NATO müttefiklerinin güvenlik garantileri verdiğini, NATO'nun bölgede varlığını artırdığını, İsveç ve Finlandiya'nın artık NATO toplantılarına ve entegre askeri iş birliğine dahil olduğunu kaydetti. Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin tehdit edilmesi halinde NATO'nun harekete geçmemesi düşünülemez." diye konuştu


            İSVEÇ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR
            Ancak Stoltenberg'in açıklamasının aksine İsveç sorumluluklarını yerine getirmiyor.

            FETÖ'CÜ KENEŞ'İN İADESİNİ REDDETTİ
            Son olarak İsveç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebini 19 Aralık'ta reddetmişti.

            Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

                Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

                KÜRDO BAKSİ VE HAŞHAŞİ BÜLENT KENEŞ NATO'YA GİRMEK İSTEYEN İSVEÇ'TE YAN YANA
                İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ yandaşları bir araya gelerek Türkiye aleyhinde gösteri yaptı.

                İsveç parlamentosu önünde toplanan terör yandaşları NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin İsveç'ten istediği terör şüphelilerinin iade edilmemesini istedi.

                PKK DESTEKÇİSİ KÜRDO BAKSİ VE FETÖ MİLİTANI BÜLENT KENEŞ YAN YANA
                Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Türkiye düşmanı gazeteci Kürdo Baksi ve eski bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in organize ettiği gösteriye İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'te destek verdi.

                Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile FETÖ'cü Bülent Keneş'in yan yana gelip Türkiye aleyhinde yapılan kirli propaganda da kol kola girmeleri YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi olarak gözler önüne serildi.



                    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kürdo Baksi isimli gazeteci görünümlü militan, haşhaşi Bülent Keneş'e katılımından ötürü teşekkür etti.

                    Baksi paylaşımında, "Erdoğan'ın iadesini istediği Türk gazeteci Bülent Keneş ve destek veren diğer gazetecilere herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



                    KÜRDO VİTES YÜKSELTTİ! NOBEL'E TÜRK BÜYÜKELÇİ YERİNE FETÖ'CÜ KENEŞ ÇAĞIRILSIN
                    Bununla da yetinmeyen PKK destekçisi Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti.

                    Bu detay PKK - FETÖ birlikteliğinin önemli bir anektodu alarak kayıtlara geçti.

                    FETÖ MEDYASINDAN PKK SEMPATİZANINA 'KENEŞ' DESTEĞİ
                    Baksi'nin bu çağrısına FETÖ medyasından ise destek gecikmedi.

                    Haşhaşilerin beşinci kol aracı Kronos Haber gelişmeyi "İsveçli aydın Baksi: Nobel yemeğinde Türkiye'yi sürgün gazeteci Bülent Keneş temsil etmeli" başlığıyla servis etti.



                        İSVEÇ MEDYASI DA FETÖ'CÜ AKLADI
                        NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'in medyası da FETÖ'cü Bülent Keneş'e sahip çıktı. Anna Gullberg isimli İsveçli gazeteci, Keneş'i 'işini yapmak isteyen gazeteci' olarak tanımladı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

                        Gullberg, "Bu gece ciddi bir tehdit altında yaşayan bir meslektaşımıza destek olmak için Mynttorget'ta toplandık" dedi.



                        GÖTEBORG'DA PAÇAVRALAR
                        Öte yandan İsveç'in Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

                        Göteborg çarşı merkezinde toplanan terör yandaşları PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıdı.



                        STOCKHOLM'DE REZİL GÖRÜNTÜLER
                        Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.

                        ELÇİYİ HESABA ÇAĞIRIP 'SOMUT ADIM ATIN' DİYE UYARDIK!
                        Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.

                        Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.

                        Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


                            KRİSTERSSON NE DEDİ, İSVEÇ NE YAPIYOR?
                            Bilindiği üzere İsviçre, NATO'ya girmek istiyor. Bu doğrultuda Madrid'de Türkiye - İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü muhtıra imzalandı.

                            İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz haftalarda ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirerek Türkiye'yi anladıklarını ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti.

                            Mutabakata ilişkin teminat da veren Kristersson "Tüm taahütlere riayet edeceğiz" şeklinde konuştu.



                            SOMUT ADIM YOK, VETO GÖZÜKÜYOR...
                            Bugün gelinen son noktada Lozan ve Stockholm'de PKK militanlarının cirit atması, alenen örgütü destek verip Türkiye aleyhine kara propaganda yapması, İsveç'in hala adam akıllı, somut adımlar atmadığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

                            Kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç, böyle giderse NATO yolunda veto görecek.

                            İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO MÜZAKERELERİ

                            - İsveç, müzakere sürecini sonuçlandırmak için Türkiye'yi ikna etme girişimlerinde bulunurken, Finlandiya somut adımlar atmak yerine beklemeyi ve dinamiklerin nasıl evrileceğini gözlemlemeyi tercih ediyor

                            Mehmet Akif Kireçci, İsveç ve Finlandiya'nın NATO müzakerelerinde katedilen süreci ve muhtemel senaryoları AA Analiz için 3 soruda kaleme aldı.

                            İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO MÜZAKERELERİ HANGİ AŞAMADA?

                            Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş Avrupa'nın güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri veya NATO olmadan sağlanamayacağı fikrini pekiştiren bir etki yarattı. Rusya'nın yeniden büyük devlet statüsüne dönme arayışı, İsveç ve Finlandiya'yı benzer bir Rus işgalinden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olma konusunda harekete geçirdi. Rusya'nın genişleme politikasının devam etme riski, her iki ülkeyi de kendi güvenliklerine daha realist bir açıdan bakmaya zorluyor. İsveç ve Finlandiya için yükselen tehdit algısının en temel çözümü olarak ortaya çıkan NATO üyelik süreci, 18 Mayıs 2022'de Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e teslim edilen resmi evrakla başlamış oldu.

                                İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik müzakereleri ve ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin coşkulu destekleri, Türkiye'nin güvenlik endişelerini açıklamasıyla farklı bir boyuta evrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ülkenin, özellikle de İsveç'in, Türkiye'nin on yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK'ya doğrudan destek ve üyelerine siyasi sığınma hakkı verdiğini, maddi yardımlarda bulunduğunu dile getirerek Türkiye'nin onayı için bu tavırların değişmesi gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Bu ülkelerin PKK'lıların yanı sıra hükümlü veya aranan bazı FETÖ üyelerine de sığınma sağladığı biliniyor. Türkiye'ye uygulanan silah satış engeline de dikkati çeken Cumhurbaşkanı, özünde kolektif güvenlik arayışı olan NATO'ya kabul edilmek isteyen ülkelerin diğer üyelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin talebi silah satış engelinin kaldırılması, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının müttefikler tarafından söz ve eylemlerle paylaşılmasıydı.

                                Haziran 2022'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele ve teröristlerin teslim edilmesi konularındaki beklentilerine genel olarak olumlu yanıt vermiş ve ortak bir mutabakat metni imza altına alınmıştı. Bu metin doğrudan NATO evrakı olmasa da Türkiye'nin PKK ve PKK uzantılı örgütlerden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarının NATO marjında kayda geçirilmesi, PYD'ye destek veren diğer müttefik ülkelere de önemli bir mesajdı.

                                İsveç ve Finlandiya doğal olarak bir an önce NATO üyelik süreçlerinin tamamlanmasını istiyor. Bu isteği iki ülkenin Amerika ile yoğunlaşan görüşme trafiğinden anlamak mümkün. Gerek İsveç gerekse Finlandiya, muhtemelen Amerika'nın Türkiye'yi PKK/PYD konusunda ikna etmesi ve çekincelerini yumuşatması yönünde hareket ediyor. Ancak Amerika, Türkiye ile halihazırda devam eden Suriye'ye karadan müdahale fikrini de göz önüne alarak ikili ilişkilere bu durumun yansımasından kaçınıyor olabilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 8 Aralık'ta görüşmeler sonucunda yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya NATO üyelik süreçlerinin ABD ile Türkiye arasında ikili bir mesele olmadığını ve ABD'nin konuyu ikili bir meseleye dönüştürmeyeceğini söylemesi bu tavrın kanıtıdır.

                                İsveç ve Finlandiya Türkiye'deki seçimler öncesinde NATO üyelik sürecini tamamlama isteklerini dile getirmiş olsalar da Türkiye PKK/PYD terörünün önlenmesi konusunda net adımlar görmeden bu ülkelere NATO'nun kapılarını açma niyetinde görünmüyor.

                                İSVEÇ'TE SAKLANAN TERÖRİSTLER KİM?
                                Başkan Erdoğan'ın adını açık açık verdiği FETÖ'cü Bülent Keneş'in yanı sıra İsveç'te birçok FETÖ ve PKK üyesi hain bulunuyor.

                                BÜLENT KENEŞ: Bu isimlerin başında Erdoğan'ın adını verdiği Bülent Keneş geliyor. FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olarak görev yapan FETÖ'cü firari Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

                                    Keneş geçtiğimiz günlerde saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti. Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.

                                    VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI
                                    Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi. Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.

                                    MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI
                                    Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı.

                                    MUSTAFA KEMAL ŞİRİN: İsveç'te saklanan hainlerden bir diğeri de Mustafa Kemal Şirin. FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya imamı olarak görev yapan FETÖ'cü firari, halen örgütün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürütüyor. Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.

                                        ÖRGÜTÜN İSVEÇ'TEKİ KİLİT İSMİ
                                        İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.

                                        Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.

                                        TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKIYOR
                                        FETÖ'nün karanlık imamı Şirin, Stockholm Skarholmen Bölgesi'nde görüntülendi. Skarholmen Stangholmsbacken Sokağı 50 nolu apartmanda 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bu adreste saklanıyor. Açık kaynaklarda fotoğrafına rastlanılamayan ve Türkiye'de yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde hakkında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunan firari imamın fotoğraf karelerine yansıyan görüntüsünde Şirin'in korku içinde tanınmamak için sürekli beyzbol şapkalı dolaşması ise dikkat çekti.

                                        MURAT ÇETİNER: 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner de yine İsveç Stockholm'de saklanıyor. Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.

                                            Fetullahçı firari teknik istihbaratçı Emniyet Müdürü Murat Çetiner, saklandığı ikametgâhından hafta sonu eşiyle birlikte gezmeye çıktıktan sonra, evlerinin yakın bölgesindeki gezi alanında görüntülendi. Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.

                                            ÖRGÜTE 'YÜREKTEN BAĞLI' KODUYLA KAYITLI
                                            Murat Çetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.

                                            LEVENT KENEZ: FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerinin sözcüsü Levent Kenez de İsveç'te saklanan isimlerden biri. Türkiye'ye iade edilmekten korkan Kenez, genellikle geceleri dışarı çıkıyor.

                                            Kenez, 4 yıl önce kurulan Türkiye aleyhine yaklaşık 12 bin haberle kara propaganda faaliyetlerini tam gaz sürdüren İsveç merkezli Nordic Araştırma ve İzleme Ağı 'Nordic Monitor' adlı İngilizce ve Türkçe yayın yapan merkezin 3 kurucusu arasında bulunuyor. Stockholm Runbyvagen 34 Uplands Vasby adresinde 29 Aralık 2018 tarihinde 802520-8896 kuruluş numarasıyla sözde kar amacı gütmeyen dernek statüsündeki kara propaganda merkezinin resmi kurucuları arasında Abdullah Bozkurt, Murat Çetiner ve Levent Kenez yer alıyor.

                                                54 NUMARA KENEZ!
                                                FETÖ firari imamı Abdullah Bozkurt ile Levent Kenez'in Türkiye'yi karalama faaliyetleri 5 Mart 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde de ortaya çıkmıştı.

                                                Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen FETÖ'nün medya ayağında yer alan BM Cenevre Ofisi'nde terör örgütü propagandası yapılmasına izin verilmişti. Abdullah Bozkurt'un talimatıyla kurulan sitede kara propagandasını sürdüren Kenez'i İsveç'in başkenti Stockholm Sollentune Bölgesi Bagarbyvagen sokağı 54 numarada görüntülendi.

                                                GECELERİ DIŞARI ÇIKIYOR
                                                Adalet Bakanlığı tarafından iadesi istenenler arasında bulunan firari Levent Kenez'in korku dolu yaşamını da gözlemlendi. Türkiye'ye iade edilmekten çok korkan Kenez, İsveç medyası üzerinden İsveç devletine tehdit dilini kullanarak, "Bizi iade ederseniz tüm sonuçlarına katlanırsınız" şeklinde sert mesajlar veriyor. Gündüzleri çok nadir market alışverişi için evinden dışarı çıkan Kenez'in ağırlıklı olarak geceleri sigara içmek için sokağa çıkıyor.

                                                ABDULLAH BOZKURT: Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt da, İsveç'in başkenti Stockholm'de saklanan firari hainlerden biri. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü.

                                                FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.

                                                TOP SAKAL BIRAKMIŞ
                                                Uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit edildi.

                                                Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirlendi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor.

                                                    Neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülendi. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi.

                                                    6 YILDIR FİRARDA
                                                    Bylock kullanıcısı olan Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Eşi ve çocukları da 15 gün sonra firari Bozkurt'un peşinden gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Boydak'ın yürüttüğü 2017/98464 sayılı FETÖ soruşturmasından şüpheli olan Bozkurt hakkında, o dönem İstanbul 2. Sulh Ceza hakimi Nusret Alper Pazarcıkcı tarafından verilen yakalama kararı bulunuyor.

                                                    İŞTE İSVEÇ'TE SAKLANAN VE İADESİ İSTENEN DİĞER TERÖRİSTLER

                                                    HARUN TOKAK: FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak biliniyor. "Karanlık Kurul" üyelerinden Başyüceler ya da İstişare Heyeti denilen bu kurul üyelerinden... Örgütün sözde İsrail İmamı olan Tokak'ın 1973'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştı ve 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

                                                    YILMAZ AYTEN: FETÖ'nün eğitim yapılanmasında görev alan Yılmaz Ayten, örgütün şemsiye kuruluşu Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'nda görev yapıyordu. 2017'de Kabil'de yapılan operasyon sonrası İsveç'e iltica talebi kabul edilen Ayten, apar topar bu ülkeye kaçtı.

                                                        PKK ÜYESİ TERÖRİSTLER


                                                        Mehmet Sıraç Bilgin



                                                        Aziz Turan (Abdülkadir Aygan)
                                                        Listenin en karanlık isimlerinden biri olan Aziz Turan, bir dönem JİTEM içerisinde de bulundu. Birçok faili meçhul cinayetle ilgili de bilgisi olan Turan, uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor.

                                                        Turan'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu da bilinmektedir.



                                                        Ragıp Zarakolu
                                                        Daha önce PKK/KCK davasından cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, 2010'lu yıllarda İsveç'e kaçtı. Zarakolu, 2008'de kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarfından düzenlenen bir toplantıya katılmış ve ardından hakkında "terör örgütünü meşrulaştırmak ve ayrıca PKK ile doğrudan bağlantılı olmak" suçuyla dava açılmıştı.



                                                            Halef Tak
                                                            Terörist eylemlere karışan ve Türkiye tarafından Interpol'e bildirilen Halef Tak, örgüt faaliyetlerine İsveç'te de devam ediyor. Daha önce bir süre Bulgaristan'da tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi gündeme gelen Tak, daha sonra yeniden İsveç'e dönmüştü.



                                                            Aysen Alhan

                                                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                                            Stoltenberg’ten skandal üyelik açıklaması!
                                                            Haberler Güncel Stoltenberg'ten skandal açıklama: İsveç FETÖ ve PKK'lı teröristleri iade etmiyor NATO Türkiye'den onay bekliyor!
                                                                SON DAKİKA