Stoltenberg'ten skandal açıklama: İsveç FETÖ ve PKK'lı teröristleri iade etmiyor NATO Türkiye'den onay bekliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.
İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR
Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya rağmen İsveç, terörist FETÖ'cü ve PKK'lıları Türkyie'ye iade etmemek için elinden geleni yapıyor. Son olarak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söylemişti.
İSVEÇ'TEN SKANDAL AÇIKLAMA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi. Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.
TERÖRİSTLERE KALKAN OLDULAR: "KENDİLERİNE VERMEK İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ İSTİYOR"
İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı. Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.
STOLTENBERG SKANDAL AÇIKLAMAYA GÖRMEZDEN GELDİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ile AB arasındaki işbirliği konulu ortak deklarasyonun imza töreninden sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İsveç'in Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacağına yönelik açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerinin tamamlanacağına ve tüm NATO üyelerinin katılım protokollerini meclislerinde onaylayacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de geçerli." dedi.