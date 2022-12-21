İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye'ye geliyor... Skandal FETÖ'cü Bülent Keneş kararı sonra ilk ziyaret!

"En son uzmanlar toplantısı, üçlü toplantı ve bizim üçlü dışişleri bakanları toplantılarımız bu bakımdan da faydalı geçti. Bükreş'te gerçekleştirdiğimiz toplantıdan bahsediyorum. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz. Ve bu belgede de FETÖ net bir şekilde yer alıyor. Sadece PKK, YPG, PYD değil, FETÖ'de yer alıyor. Dolayısıyla bu darbecilerin, oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor."

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini, İsveç'in bir kişiyi iade ettiğini, o kişinin Türkiye'nin iadesini talep ettiği listede olmadığını ama Türkiye'nin bu adımı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ama öyle bir kişiyi iade ettik, ondan sonra işte bu işi kapatalım gibi bir beklenti varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülke de bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Biz de değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. İsveç Dışişleri Bakanı da perşembe günü Ankara'ya geliyor. Kendisiyle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Orada son gelişmeler hakkında yine ne görüştüğümüzü sizlere de basın toplantısında anlatma imkanımız olacak."

İSVEÇ'TEN FLAŞ KARAR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Billström arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ikili ilişkileri ele alınacak.

Öte yandan söz konusu görüşmelerde, İsveç'in Ocak 2023'te devralacağı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

FETÖ'CÜ KENEŞ'İN DOSYASI!

Başkan Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine ismini söyleyerek iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş, 15 Temmuz hain darbe girşiminin bayraktarlığını yaptı.