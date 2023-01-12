Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Türkiye'nin sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı Zirve'nin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin olacak.

Zirve'nin "Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası" başlıklı ilk panelini ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetecek. Panele İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Bektaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin konuşmacı olarak katılacak.

SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleşecek, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" ikinci panelde ise, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Ebru Şenel Erim konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Programın devamında, Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumları ödüllendirmek üzere "Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni" düzenlenecek.

Zirve, https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR YouTube'dan canlı olarak canlı izlenebilecek.