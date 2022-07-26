SON DAKİKA: Türkiye gıda krizini çözdü! İstanbul'da Tahıl Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete başladı.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.



Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.

KARADENİZ'DE BİR IŞIK VAR

Törende sözü ilk olarak BM Genel Sekreteri António Guterres aldı. Guterres açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabulucuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.