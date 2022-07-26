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    • 26.07.2022 14:09
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    SON DAKİKA: Türkiye gıda krizini çözdü! İstanbul'da Tahıl Koordinasyon Merkezi faaliyete başladı

    Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete başladı.

    Gıda krizini Türkiye çözdü! Faaliyete başladı

    Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete başladı.

    Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.

    Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.

    KARADENİZ'DE BİR IŞIK VAR
    Törende sözü ilk olarak BM Genel Sekreteri António Guterres aldı. Guterres açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabulucuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

    Tüm dünya rahat bir nefes alırken, İstanbul'daki tarihi anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü.



    Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.



        YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ
        Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.



        BÜYÜK DÜŞÜŞ
        Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.

        Konuyla ilgili A Haber canlı yayına katılan İstanbul Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, "Dünyadaki fiyatlar yüzde 6'nın üzerinde bir düşüş sağladı. Buna asla gölge düşürmemek lazım. Bu çalışmanın hakkını vermek lazım." dedi.

        Düşen fiyatlarla ilgili üreticilerin endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Demir, "TMO ürünü 7.5 liraya satın alıyor. Altına da düşse satın alıyor, fiyatlar gerilese de satın alıyor. Dünyada en yüksek fiyatı veren şu anda arpa, buğday arasında ilk ülkeler arasındayız." İfadelerini kullandı.

        FIRSATÇILARIN ELİNDE PATLADI
        Rusya-Ukrayna krizi devam ederken stokçuların ürünü topladığını ancak Türkiye'nin arabulucuğu sonrası işlerin değiştiğine dikkat çeken Demir, "Ellerinde patladı. Ciddi manada haber alıyorduk, değişik yerlerden hububatı satın alıyorlardı. Hububat 12-13 lira olacak diye vurgun yapacaklardı. Ancak hayalleri suya düştü." şeklinde konuştu.
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