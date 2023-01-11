Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2023 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2023 12:24
    ABONE OL

    Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 'kavuşma koridoru' için görüştü

    Son dakika haberi! Ukrayna ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında 'kavuşma koridoru' açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Barış için kritik temas! Ankara’da buluştular

    Ankara'da düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında; çocuk ve insan hakları, yaralılar ile askerlerin değişimi hakkında yol haritasının belirlenmesi için Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü görüşme yaptı. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova'nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapılması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çadır karıştı!
    Haberler Güncel Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 'kavuşma koridoru' için görüştü
        SON DAKİKA