CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU? Bingöl'de şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu; CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan için hesap vakti! Dokunulmazlıkları için komisyon kuruluyor