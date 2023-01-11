Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masayı yerden yere vurdu: Bir davul 6 tokmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" katıldı. Muhalefete sert mesajlar yolladı:

Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik.

45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz.

Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor.

Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Ha bire toplanıp duruyorlar. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı.

6 Kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek.

Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş bozar.

YIllarca istikrarsızlıktan çok çekmiş bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek hakarettir....